Geplatzter Showdown - TSV Neuried kann im Saisonfinale nicht an Forstern vorbeiziehen

Teilen

Florian Adam Frauen-Trainer des TSV Neuried Foto: Dr © Dr

Für den TSV Neuried geht es im letzten Spiel der Saison um nicht mehr viel. Trotzdem will die Mannschaft von Florian Adam noch einmal alles raushauen.

Neuried – Es wäre der perfekte Showdown gewesen. Bei einem idealen Verlauf der Rückrunde hätten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried zum Saisonfinale gegen den Spitzenreiter FC Forstern II an diesem Samstag um die Meisterschaft spielen können. Dazu hat es nicht ganz gereicht, die Neuriederinnen ließen in den vergangenen Wochen etwas zu viele Punkte liegen.

Das Team von Trainer Florian Adam rangiert mit fünf Zählern Rückstand auf Forstern auf Rang vier. Für die Grün-Weißen geht es am Samstag also um nicht mehr viel – für die Gastgeberinnen allerdings um alles. Der SV Saaldorf liegt nur einen Punkt hinter Forstern. „Bei uns ist zwar etwas die Luft raus, aber wir werden noch einmal alles geben.

Das sind wir Saaldorf schuldig“, kündigt Adam im Gespräch mit dem Münchner Merkur an. Im Hinspiel gelang seiner Mannschaft ein emotionaler 2:1-Erfolg. Ein zweiter Sieg im Spitzenspiel wäre der würdige Abschluss einer zwar nicht perfekten, aber dennoch sehr erfolgreichen Saison. Das Spiel in Forstern beginnt um 17 Uhr am Platz an der Hauptstraße. (Tobias Empl)