TSV Neuried kann sich nicht belohnen: Drei Niederlagen in einer Woche

Teilen

Nicht zwingend genug: Maximilian Schwahn und seine Neurieder kamen gegen Oberweikertshofen mehrfach zum Abschluss, trafen aber nicht. © Schönwälder

Trotz einer Leistungssteigerung verliert der TSV Neuried gegen Spitzenreiter SC Oberweikertshofen auch das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Der Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze schmilzt.

Neuried – Das schlechteste denkbare Szenario ist eingetreten. Der TSV Neuried hat die englische Woche ohne Punktgewinn beendet. Anstatt sich in der Tabelle Luft zu verschaffen, ist Neuried auf Platz zehn abgerutscht, der Vorsprung gegenüber dem TSV Großhadern auf Relegationsplatz elf beträgt inzwischen nur noch drei Punkte. Auf die 2:5-Pleite bei Spitzenteam VfL Denklingen und das 1:2 gegen Tabellennachbar MTV Berg folgte am Karsamstag eine 0:2-Niederlage gegen Spitzenreiter SC Oberweikertshofen.

Der Favorit setzte sich dabei dank zweier Treffer innerhalb von nur sechs Minuten durch Alexander Greif (32.) und Lukas Kopyciok (38.) durch. Für TSV-Trainer Josip Hrgovic war die Enttäuschung nach der dritten Niederlage innerhalb einer Woche groß. Dennoch erkannte er auch viel Positives bei seinem Team. „Für mich war es das beste Spiel der letzten Woche“, sagte Hrgovic, der seiner Mannschaft in allen Belangen einen Schritt nach vorne attestierte.

Die Gäste setzten auf eine kompakte Defensive und überließen Neuried teilweise bereitwillig den Ball. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Gastgeber die Möglichkeit, in Führung zu gehen: Maximilian Schwahns Abschluss ließ Gäste-Keeper Adrian Wolf abklatschen, doch Ismail Fazliu jagte den Nachschuss über das leere Tor. „Da müssen wir das 1:0 machen“, haderte Hrgovic.

Nach gut einer halben Stunde schlug stattdessen der Tabellenführer zweimal eiskalt zu. Zunächst war es Kapitän Greif, der eine Flanke auf den zweiten Pfosten sehenswert per Seitfallzieher verwertete, dann legte Lukas Kopyciok nach Ballgewinn und gutem Umschaltspiel nach. Genau diese Effektivität ließ Neuried, das nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, vermissen. „Es hilft alles nichts, wenn du dich nicht belohnst“, so Hrgovic.

Im Vergleich zum zu harmlosen Auftritt gegen Berg hatten die Gastgeber einige Möglichkeiten und brachen auch in der Schlussphase nicht ein, im zweiten Durchgang kamen etwa Schwahn, Marko Ralic, Kapitän Thomas Maier und Joker Mario Vrbica zu gefährlichen Abschlüssen. Doch die Versuche blieben glück- und erfolglos.

Beim formstarken SV Aubing müssen die Grün-Weißen aus Neuried am Sonntag zwingender agieren, wenn sie den Befreiungsschlag schaffen wollen. Hrgovic gibt sich kämpferisch: „Mit einer Leistung wie am Samstag werden wir noch einige Punkte holen. Wenn wir wieder so auftreten, werden wir uns auch belohnen.“

TSV Neuried - Oberweikertsh. 0:2 (0:2)

TSV Neuried: Bever; F.Hessenberger, Sirovec (46. M.Pösl), Püseli, Gegenbauer, Nitzl (68. Nowack), Maier (C), M.Ralic, Schwahn (89. Legrand), Uslu (80. Vrbica), Fazliu (46. Einloft).

SC Oberweikertshofen: Bever; F.Hessenberger, Püseli (75. D.Ralic), Begaj, Nitzl (C, 46. M.Pösl); Maier, Ralic, Legrand, Wippert (73. Fischer) - Uslu (72. Kaspar), Schwahn.

Tore: 0:1 Greif (32.), 0:2 Kopyciok (38.)