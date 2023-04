„So gewinnst du keinen Blumentopf“ – Englische Woche endet für den TSV Neuried ernüchternd

Nicht ganz an den Ball kam in dieser Szene Neurieds Maximilian Schwahn (l.), zu drei Punkten reichte es für seine Mannschaft in Unterpfaffenhofen auch nicht. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Der TSV Neuried beendet die Englische Woche mit einem 1:1-Unentschieden beim SC Unterpfaffenhofen-Germering und hält Abstand zu den Abstiegsrängen.

Neuried – Der TSV Neuried hat es verpasst, nach dem 2:1-Erfolg gegen den 1.FC Penzberg den nächsten Dreier nachzulegen. Beim SC Unterpfaffenhofen-Germering kam das Team von Trainer Daniel Dörfler am Samstag nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Das Ergebnis ist für die Würmtaler positiver zu bewerten als für die Gastgeber. Durch das Unentschieden konnte Neuried den Abstand auf den direkten Konkurrenten und damit auf die direkten Abstiegsplätze bei fünf Punkten halten. Doch wirklich beruhigend ist das Polster nach unten nicht, zumal der SCU noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Außerdem hätte der TSV mit einem Auswärtssieg nach Punkten mit dem VfL Denklingen gleichziehen können. Hellas München rangiert nun wieder vor Neuried – nach einem souveränen 5:1-Sieg gegen Großhadern.

Aber nicht nur das Ergebnis missfiel TSV-Trainer Dörfler, auch die Leistung seiner Mannschaft sorgte bei ihm nicht gerade für Begeisterung. „Ich bin nicht zufrieden. Wir haben uns zu sehr auf ihr Spiel eingelassen, das vor allem aus langen Bällen und Fouls bestand“, sagte der TSV-Trainer. Sein Team habe es zu selten geschafft, die zweiten oder dritten Bälle zu gewinnen. „So gewinnst du keinen Blumentopf“, kritisierte Dörfler. Aufkommende Müdigkeit angesichts des dritten Spiels innerhalb einer Woche wollte er nicht als Ausrede gelten lassen. Ohnehin waren – auch aufgrund von Verletzungen – mit David Topic, Nikolas Kellner, Benedikt Nowack und Maximilian Schwahn im Vergleich zum Mittwoch vier Spieler neu in die Startelf gerückt.

Dörfler phasenweise zufrieden – Schwahn gleicht vor der Pause aus

Im ersten Durchgang war Dörfler zumindest in einigen Phasen zufrieden. Doch die Neurieder taten sich auf dem engen Nebenplatz des SCU insgesamt schwer, in den Spielfluss zu kommen, und nach gut einer halben Stunde gerieten sie durch ein Traumtor in Rückstand: Nach einem zunächst abgewehrten langen Ball zog Jakob Zißelsberger aus der Distanz ab und ließ TSV-Torwart Konstantin Kühnle keine Chance (28.). Neuried gelang jedoch die richtige Antwort, Schwahn erzielte nach einer Ecke von Lorenzo Kurras noch vor der Halbzeitpause per Kopf den wichtigen Ausgleich (44.).

Der zweite Durchgang begann mit einem Aufreger: Torschütze Schwahn wurde von SCU-Kapitän Konrad Wanderer im Gesicht getroffen und musste minutenlang behandelt werden, Wanderer erhielt eine Zehn-Minuten-Strafe (47.). „Ab diesem Moment war es nur noch Getrete und Geschrei. Es war sehr zerfahren und hatte nur noch wenig mit Fußball zu tun“, sagte Dörfler.

Die größte Chance für Neuried hatte Thomas Maier, dessen Freistoß am Pfosten landete (70.). Auch der SCU hatte noch gute Möglichkeiten, doch keines der Teams kam zum Torerfolg. Stattdessen häuften sich die Gelben Karten, außerdem erhielt noch ein weiterer SCU-Spieler eine Zeitstrafe. „Leider hat es sich hochgeschaukelt“, sagte Dörfler. Dafür machte er auch den Unparteiischen verantwortlich. „Der Schiedsrichter hätte früher härter durchgreifen müssen.“ (Tobias Empl)