TSV Neuried rehabilitiert sich eindrucksvoll - 6:2-Klatsche für SCUG

Teilen

Erzielte das wichtige Tor zum Neurieder 3:2: Benedikt Nowack (l.). Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried haben sich für die jüngste 0:6-Pleite beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen eindrucksvoll rehabilitiert.

Neuried – Am Freitagabend feierten sie im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SC Unterpfaffenhofen einen wichtigen, aber deutlich zu hoch ausgefallenen 6:2 (2:1)-Erfolg und haben sich dadurch ein kleines Polster auf die Abstiegszone verschafft.

Dabei ging es denkbar schlecht los für die Hausherren: Es waren gerade einmal sieben Minuten gespielt, da zappelte der Ball schon im Neurieder Netz. Mit ihrem ersten Angriff gingen die Unterpfaffenhofener in Führung – Karl Sdzuy hatte keinerlei Mühe, die Kugel an Torhüter Dominik Gleißner vorbei zu bugsieren. Kurz darauf bot sich den Gastgebern die schnelle Ausgleichschance, doch Benedikt Nowack scheiterte an SCU-Keeper Florian Böhme (9.). Ebenso erging es gleich darauf Mario Vrbica. Es roch immer mehr nach Ausgleich – und in der 13. Minute sollte der auch fallen. Paul Greger erzielte das überfällige 1:1 für den TSV Neuried. Nach gut 20 Minuten ließ Lasse Wippert seine erste Riesenchance noch aus, doch fünf Minuten später brachte er das Team von Trainer Josip Hrgovic doch in Führung. Der TSV-Stürmer setzte sich über links durch und überlupfte den verdutzten Böhme. Bis dahin war es auf beiden Seiten eine Partie mit enorm hohem Tempo, doch je näher die Halbzeitpause heranrückte, desto ruhiger wurde es auf dem Spielfeld. Und dennoch hatten die Neurieder noch einige Gelegenheiten zu erhöhen – die beste davon vergab Alpay Uslu kurz vor dem Pausenpfiff.

Durchgang zwei begann dann fast genauso wie der erste. Erst drei Minuten lang rollte der Ball wieder, und schon stand es 2:2: Der eingewechselte Valentin Batzer zog von der Strafraumgrenze ab, und drin war die Kugel im Neurieder Kasten. Kurz darauf fast das 2:3, als Christian Weber nach einem Freistoß den Kopf hinhielt, jedoch das Tor verfehlte. Coach Hrgovic hatte es schon vor der Pause geahnt, als er sagte: „Angesichts der Chancen ist ein 2:1 zu wenig.“

Seine Worte nahm sich offenbar Benedikt Nowack zu Herzen. Nach Balleroberung im Mittelfeld war er vorne der Adressat und vollstreckte zum 3:2 für die Gastgeber (58.). Dass Neuried nun viel effektiver als noch in den ersten 45 Minuten agierte, bewies auch Vrbica, der einen Schnitzer von SCU-Torwart Böhme eiskalt zum 4:2 ausnutzte (74.).

Eine Vorentscheidung war das aber noch nicht, weil die eigentlich strukturierter spielenden Gäste nicht aufgaben und weiter auf das Neurieder Gehäuse drängten. Doch auch das Glück war dem TSV treu, als ein Unterpfaffenhofener nur den Außenpfosten traf. Den Deckel drauf machte dann in der Schlussminute Maximilian Kriebel. Und Camillo Kaspar legte in der Nachspielzeit sogar noch das 6:2 nach. (toh)

TSV Neuried – SC Unterpfaffenh. 6:2 (2:1)

TSV Neuried: Gleißner - Hessenberger, Topic, Le Dren, Greger, Nowack, Maier, Legrand, Vrbica (79. Ajdari), Uslu (89. Kaspar), Wippert (55. Kriebel)

SC Unterpfaffenhofen: Böhme - Thiele, Sdzuy, Weber, Wanderer, Sdzuy (85. Mörtlbauer), Braun (71. Schamberger), Schneckenburger (46. Batzer), Perez, Wirsching, Kapfer

Tore: 0:1 Sdzuy (7.), 1:1 Greger (13.), 2:1 Wippert (27.), 2:2 Batzer (49.), 3:2 Nowack (58.), 4:2 Vrbica (74.), 5:2 Kriebel (89.), 6:2 Kaspar (90.+3)

Schiedsrichter: Ronny Schmidt (TSV Emmering)

Zuschauer: 50