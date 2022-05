Keller-Endspiel: TSV Neuried empfängt den SCUG - Vorentscheidung im Abstiegskampf?

Fällt für den Rest der Saison aus: Neurieds Toptorjäger Maximilian Schwahn. © A-Foto: Dagmar Rutt

Für solche Partien ist der Begriff Sechs-Punkte-Spiel wohl erfunden worden: Der TSV Neuried, mit 31 Punkten Neunter der Bezirksliga Süd, empfängt den Tabellenelften, SC Unterpfaffenhofen-Germering (27 Punkte bei einem weniger absolvierten Spiel).

Neuried – Mit einem Sieg vor heimischem Publikum (20 Uhr, Am Sportpark) könnten sich die seit acht Spielen sieglosen Fußballer des Trainerteams Daniel Dörfler und Josip Hrgovic einen beruhigenden Vorsprung von sieben Punkten auf Relegationsrang elf erspielen. Bei einer Niederlage hingegen würde das Polster auf gerade einmal einen Zähler schrumpfen.

TSV-Trainer Josip Hrgovic weiß, dass es gerade in dieser Phase der Saison nicht zuletzt auf die mentale Stärke ankommt. „Natürlich haben die Spieler im Kopf, dass sie schon länger nicht gewonnen haben. Aber sie müssen cool bleiben und sich auf das Fußballspielen konzentrieren“, fordert Hrgovic. Die Grün-Weißen müssen im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Hertha vor knapp einer Woche Leichtsinnsfehler wie vor dem 0:1 vermeiden und sich beim Herausspielen von Torchancen sowie deren Verwertung verbessern. Dabei in dieser Saison nicht mehr mithelfen kann Neurieds bester Torschütze, Maximilian Schwahn (Muskelbündelriss), der zweitbeste, Thomas Maier, ist nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Hertha vorerst gesperrt.

Gegner Unterpfaffenhofen ist zumindest auf dem Papier das formstärkere Team – und hat einen Trainer, der weiß, wie man gegen Neuried gewinnt. Zwar verlor die Mannschaft von Coach Franco Simon, der anders als Hrgovic von einem „Endspiel“ spricht, am Samstag im Zugspitz-Finale des Toto-Pokals gegen Kreisligist TSV Peiting mit 0:4, der Fokus lag jedoch klar erkennbar auf der Liga. Dort konnten die „Upfer Buam“ zwei der vergangenen drei Partien für sich entscheiden und sammelten im Jahr 2022 in sechs Spielen bisher immerhin zehn Zähler. Als Trainer des SC Pöcking-Possenhofen feierte Simon zudem in der vergangenen Saison zwei deutliche Siege gegen Neuried (3:0 und 4:1). Und auch das Hinspiel in dieser Runde entschied der SCUG – nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen – mit 2:1 für sich. Dennoch ist Hrgovic zuversichtlich: „Es hängt an ein paar Prozent. Ich würde es mir für die Jungs wünschen, dass sie sich einfach mal belohnen.“ (te)