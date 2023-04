TSV Neuried: Kellerduelle gegen SC Unterpfaffenhofen und MTV Berg, dann durchatmen

Wichtiger Rückkehrer: Benedikt Nowack feierte unter der Woche sein Comeback nach Knieproblemen. A-FOto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nur drei Tage nach dem kräftezehrenden 2:1-Sieg gegen den 1. FC Penzberg tritt der TSV Neuried zum Kellerduell beim SC Unterpfaffenhofen-Germering an. Mit einem Auswärtserfolg können die Gäste einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Neuried – Konstantin Kühnle kannte kein Erbarmen. Auch wenn es in Strömen regnete, wollte der Kapitän von Fußball-Bezirksligist TSV Neuried nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Penzberg am Mittwochabend nicht auf das Auslaufen mit seinem Team verzichten. Wenigstens eine lockere Runde drehten die durchnässten Neurieder nach Abpfiff noch um den Platz, ehe sie sich in die trockene Kabine zurückzogen. Die Botschaft dahinter war klar: Obwohl die Mannschaft einen wichtigen Sieg eingefahren hatte, galt es, nicht die Zügel schleifen zu lassen, sondern Kräfte für die anstehenden Aufgaben zu sammeln. Schließlich steht schon an diesem Samstag die nächste, vielleicht noch wichtigere Partie an. Da tritt das Team von Trainer Daniel Dörfler zum Kellerduell beim SC Unterpfaffenhofen-Germering an (15 Uhr, Bertha-von-Suttner-Straße).

Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Aktuell belegen die Gastgeber mit 21 Punkten Rang 14 und damit den ersten direkten Abstiegsplatz der Bezirksliga Süd. Neuried hat bereits 26 Zähler auf dem Konto (bei einem mehr absolvierten Spiel) und ist punktgleich mit dem FC Hellas München, der am Sonntag bei Schlusslicht TSV Großhadern spielt, Zwölfter. Bei einer Niederlage des TSV wäre der SCU wieder bis auf zwei Punkte an Neuried dran, mit einem Auswärtssieg könnten die Gäste den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf komfortable acht Zähler ausbauen.

Mit zwei Siegen in die freie Woche

In der Woche darauf folgt das Heimspiel gegen den Vorletzten, MTV Berg, ehe die Grün-Weißen am letzten Aprilwochenende spielfrei sind. „Unser Ziel ist es, dass wir in der spielfreien Woche wirklich durchatmen können“, sagte Neurieds Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle nach dem Duell mit Penzberg. Bei zwei Siegen in den beiden Partien gegen direkte Konkurrenten wäre dies wohl der Fall. Doch erst einmal gilt der volle Fokus dem Auswärtsspiel am Samstag gegen das kampfstarke Team von Ex-Gräfelfing-Trainer Franco Simon. Auch wenn die Gastgeber ihnen mit Sicherheit alles abverlangen werden, können die Neurieder durchaus mit breiter Brust in die Partie gehen. Der Trend spricht eindeutig für sie. Aus den jüngsten fünf Spielen holten die Grün-Weißen zehn Punkte, die „Upfer Buam“ lediglich vier.

Der Neurieder Aufschwung hängt auch mit dem im Vergleich zur Hinrunde wieder breiteren Kader zusammen. Stolze elf Ersatzspieler tummelten sich gegen Penzberg auf der Reservebank, gleich drei verletzungsbedingte Ausfälle innerhalb von 45 Minuten konnten die Neurieder ohne Leistungsabfall kompensieren. Auch Benedikt Nowack, in der Hinrunde noch Neurieds Dauerbrenner, gab am Mittwoch nach langer Pause wegen Knieproblemen ab der 37. Minute sein Comeback. Der zentrale Mittelfeldspieler, der beim 6:2-Sieg gegen den SCU im Hinspiel zu den Torschützen zählte, könnte in den kommenden Wochen noch zu einem wichtigen Faktor werden. „Wir alle im Verein freuen uns, dass er wieder dabei ist. Er ist ein Spieler, der jede Übung mit einer Konzentration und Energie angeht, die ihresgleichen suchen“, sagt Nuñez Beyerle über den 20-Jährigen. „Wir hoffen, dass er die Belastung gut wegsteckt, dann werden wir mit ihm noch stärker werden.“ (Tobias Empl)