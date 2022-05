Neuntes Spiel in Serie ohne Sieg für TSV Neuried - Klassenerhalt weiter selbst in der Hand

Eine starke Ballbehandlung bewies Jonas Einloft (in Weiß) vor seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. © Dagmar Rutt

Im Bezirksliga-Kellerduell trennen sich der TSV Neuried und der SC Unterpfaffenhofen 2:2. Mit einem Sieg gegen Raisting ist der vorzeitige Klassenerhalt für Neuried möglich.

Neuried – Das Warten auf den Befreiungsschlag hält weiter an – und die verbleibende Zeit wird immer kürzer. Auch im neunten Anlauf haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried ihre Sieglos-Serie nicht beendet. Gegen den neuen Tabellenzehnten., SC Unterpfaffenhofen-Germering, kamen die nun neuntplatzierten Neurieder am Donnerstagabend nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Den direkten Klassenerhalt hat das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic damit zwar weiter in der eigenen Hand – muss dafür aber von den verbleibenden Partien gegen den Tabellenvierten, SV Raisting (Samstag, 15 Uhr, Am Sportpark), und beim bereits als Absteiger feststehenden SC Pöcking-Possenhofen voraussichtlich mindestens eines gewinnen.

TSV Neuried muss gegen SV Raisting „alles in die Waagschale werfen“

„Für uns hat sich nicht viel geändert. Wir müssen gegen Raisting wieder alles in die Waagschale werfen“, sagte Dörfler nach der jüngsten Punkteteilung. Er hätte gerne am Donnerstag endlich seinen ersten Pflichtspielsieg mit dem TSV gefeiert – seine Mannschaft lieferte die dafür nötige Leistung aber nicht über die gesamten 90 Minuten ab. „Das war Abstiegskrampf. Man hat beiden Mannschaften angesehen, dass viel Druck auf ihren Schultern lastet“, so Dörfler.

Dabei erwischten die Gäste von Trainer Franco Simon den besseren Start: Bereits nach knapp sieben Minuten tauchte SCUG-Angreifer Valentin Batzer das erste Mal alleine vor Neurieds Torwart Konstantin Kühnle auf, sein Lupfer flog aber über den Kasten. Nur eine Minute später wurde Florian Grasl nach demselben Muster freigespielt, machte es besser und hob den Ball zur Gästeführung ins Netz. Neuried gelang aber nach 26 Minuten die Antwort durch Jonas Einloft, der einen langen Ball von Patrick Gegenbauer perfekt mitnahm und die Kugel an Gäste-Keeper Thomas Lehenmeier vorbei ins leere Tor schob.

TSV Neuried kommt gegen SC Unterpfaffenhofen zweimal zurück

In der Halbzeitpause versuchte Neuried, mit drei Wechseln – Roman Pösl, A-Junior Benedikt Nowack und AH-Spieler Florian Kröss – für frischen Wind in der Offensive zu sorgen. Die Gastgeber starteten auch mit einem leichten Übergewicht – doch das erste Tor erzielte erneut Unterpfaffenhofen. Dabei konnten gleich vier Neurieder Valentin Batzers Sololauf nicht stoppen, und Grasl legte seinen zweiten Treffer nach (54.).

In der Folge kam der TSV wieder besser in die Partie, die anwesenden Neurieder Jugendspieler trieben ihre Mannschaft mit Fangesängen nach vorne. Nach einem Steilpass von Deniz Püseli lief Joker Pösl von außen ein und traf aus spitzem Winkel zum 2:2-Ausgleich (62.). Anschließend war der TSV dem dritten Treffer zwar etwas näher, viele Torchancen gab es jedoch nicht mehr.

Abstiegskampf in der Bezirksliga Süd spitzt sich zu

Mit Raisting erwartet Neuried (32 Punkte) nun ein auf dem Papier schwerer Gegner, für den es sportlich aber um nichts mehr geht. Gleichzeitig ist Konkurrent SCUG (31) beim Drittletzten, FC Hertha, gefordert, der MTV Berg (31) empfängt Tabellenführer SC Oberweikertshofen. Bei einem Heimsieg und günstigen Ergebnissen auf den anderen Plätzen ist für Neuried der vorzeitige Klassenerhalt möglich – bei einem Unentschieden oder einer Niederlage droht das Abrutschen auf den Relegationsplatz.

Statistik

TSV Neuried – SC U’pfaffenhofen 2:2 (1:1)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Sirovec, Püseli, Begaj (74. Kaspar), P.Gegenbauer, Fazliu (46. Kröss), Nitzl (46. Nowack), Einloft, Uslu (46. R.Pösl), Wippert (67. M.Kriebel)

SC Unterpfaffenhofen-G.: T.Lehenmeier; Batzer, Thiele, Stojancevic, Kapfer, Wanderer (C), Mensah (53. Winter), Meßner, Harmatiuc (90.+1 Schimpfermann), Grasl, Kind

Tore: 0:1 Grasl (8.), 1:1 Einloft (26.), 1:2 Grasl (54.), 2:2 R.Pösl (62.)