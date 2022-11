„Da war wieder mehr drin als das Ergebnis“ - Aufstiegskandidat Offenbach zu stark für Neuried

Erneute Niederlage für TSVN

Die Futsaler des TSV Neuried haben gegen den nächsten Aufstiegskandidaten, die Spielgemeinschaft Offenbacher Kickers/SV Pars, mit 3:7 verloren.

Neuried – Eine Woche zuvor setzte es schon eine 2:8-Pleite gegen das Regionalliga-Spitzenteam Beton Boys München. Das Fazit von TSV-Trainer Mathieu Jerzewski fiel ähnlich aus wie zuletzt: „Da war wieder mehr drin als das Ergebnis. Prinzipiell waren wir in jedem Spiel dieser Saison bislang präsent, machen uns aber in wenigen Minuten die Arbeit zunichte. Das müssen wir abstellen.“

Die Neurieder gingen nach acht Minuten durch Alejandro Lopez in Führung. Die Gäste konnten zwar durch ein Eigentor von Denys Karmazin ausgleichen, doch er selbst setzte sich kurz darauf energisch durch und traf per Flachschuss zur erneuten Führung. In der Folge hätten die Grün-Weißen das dritte Tor nachlegen können. Stattdessen kassierten sie erst den Ausgleich und kurz vor der Halbzeitpause zwei weitere Gegentreffer. Nach dem 2:4-Rückstand war es für Neuried schwer, gegen den selbstbewussten Gegner zurückzukommen.Marcel Nirschl gelang ein schöner Treffer durch einen Drehschuss in den Winkel, doch die Gäste legten noch drei Tore nach.

Das nächste Regionalliga-Spiel steht für Neuried erst am Samstag, 12. November, gegen den MTV 1881 Ingolstadt an. Jerzewski: „Das spielfreie Wochenende kommt wie gerufen. So können wir den Kopf abschalten und im Training an den Problemstellen arbeiten.“ (te)

TSV Neuried – OFC/Pars 3:7 (2:4) TSV Neuried: Dos Santos, Pavan; Goncalves, Smolniakov, Vlahovic (C), Schlaack, Nirschl, Gutierrez, Lopez, Karmazyn, Martori