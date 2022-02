TSV Neuried will Revanche: Nächstes Duell mit dem Dauer-Meister

Die bislang höchste Saisonniederlage kassierte der TSV Neuried (am Ball Erik Martori) mit 3:15 gegen die SGM TSV Weilimdorf II/SV Stuttgarter Kickers. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried trifft auf den amtierenden deutschen Futsal-Meister. Im fünften Anlauf will die Jerzewski-Elf gegen den TSV Weilimdorf siegen.

Neuried – In den vergangenen Jahren war eine Mannschaft der unangefochtene Dominator der Futsal-Regionalliga Süd: Der TSV Weilimdorf gewann eine Meisterschaft nach der anderen und nahezu jedes Spiel, auch für den TSV Neuried gab es in fünf Aufeinandertreffen nie etwas Zählbares zu holen. Seit Beginn der laufenden Spielzeit ist das Team aus Baden-Württemberg jedoch Mitglied der neu gegründeten Futsal-Bundesliga und somit keine Gefahr mehr für die Neurieder und ihre Liga-Kontrahenten.

Doch auch in der aktuellen Regionalliga-Saison bekommen es die Grün-Weißen mit einem Team aus Weilimdorf zu tun, nämlich deren zweiter Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit den Stuttgarter Kickers antritt. Die Reserve verfügt ebenfalls über reichlich Potenzial, ist Tabellenvierter und fügte dem TSV Neuried im Hinspiel mit 15:3 sogar die höchste Saisonniederlage zu. „Sie haben einen Mix aus routinierten, erfahrenen und kreativen Spielern. Und durch den Oberbau eine vorhandene Spielphilosophie“, sagt der TSV-Coach vor dem Rückspiel am Sonntag in Neuried anerkennend (15.30 Uhr, Am Sportpark).

Die Klatsche im Hinspiel hatte für Jerzewski aber nicht nur mit Weilimdorfs Klasse zu tun. „Das war nicht unser Tag, wir hatten dem Gegner quasi oft kampflos das Spiel überlassen und waren wenig sortiert“, sagt er rückblickend. Diesmal erwartet er einen anderen Auftritt seines Teams. „Kompaktheit, Stellungsspiel, Körpersprache, Zweikampfstärke und Dynamik bei Ballbesitz. Das alles muss sich im Vergleich zum Hinspiel ändern“, fordert Jerzewski.

Positiv stimmt ihn das Training, in dem neben taktischen Aspekten auch der Spaß nicht zu kurz kam. Zur Verfügung steht voraussichtlich nahezu der komplette Kader. Jerzewski selbst wird jedoch aus privaten Gründen fehlen. Der spielende Co-Trainer Erik Martori übernimmt daher das Coaching. (te)