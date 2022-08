TSV Neuried: 2:0-Führung verschenkt - dann rettet Joker Pösl

Erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit: Roman Pösl. A-Foto: DR © DAGMAR RUTT

Der TSV Neuried ist mit einem 3:2-Sieg bei der SpVgg 1906 Haidhausen perfekt in die Saison gestartet. Dabei geben die Gäste eine 2:0-Führung aus der Hand, in der Nachspielzeit sorgt ein Joker für den Siegtreffer.

Neuried – Dieser Warnschuss kam offenbar zur richtigen Zeit. Nur eine Woche nach dem 1:9-Debakel beim FSV Pfaffenhofen hat Fußball-Bezirksligist TSV Neuried im ersten Saisonspiel ein völlig anderes Gesicht gezeigt. Das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic gewann am Sonntag beim favorisierten Vorjahreszweiten SpVgg 1906 Haidhausen durch einen Treffer von Roman Pösl in der Nachspielzeit mit 3:2 (1:0) und feierte damit in der Bezirksliga Süd einen perfekten Saisonstart. „Auf dem Papier stand Haidhausen gefühlt schon vor dem Spiel als Sieger fest. Aber alles Gerede ist am Ende egal. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und nicht unverdient gewonnen“, sagte Hrgovic, der sich von der „Jetzt-erst-recht-Mentalität“ seiner Mannschaft begeistert zeigte.

Die Neurieder begannen mutig kamen durch Jonas Einloft nach zehn Minuten zu einem ersten Torabschluss und ließen in der Folge kaum Torchancen zu. Gut zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es dann erneut Einloft, der die Gäste in Führung brachte. Nach einem perfekt getimten langen Ball von Rechtsverteidiger Florian Hessenberger köpfte Einloft die Kugel von der Strafraumgrenze über Haidhausens herausgeeilten Keeper Leon Veliu hinweg ins Tor.

Haidhausen versuchte nach dem Seitenwechsel, mit den Einwechslungen von Ex-Pullacher Justin Gaigl und Spielertrainer Sebastian Bracher für neuen Schwung zu sorgen. Die Hausherren agierten nun auch spielbestimmender, doch zunächst parierte TSV-Keeper Kühnle in einer Eins-gegen-eins-Situation stark, und dann zeigte der in dieser Saison aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Nikola Matovic, warum ihn Trainer Hrgovic einen „Unterschiedsspieler“ nennt. Nach einer Balleroberung von Lasse Wippert marschierte Matovic aus der eigenen Hälfte bis fast an die Grundlinie durch, bediente den sträflich freigelassenen Einloft, und der traf zum 2:0 (51.).

Entschieden war die Partie damit aber noch nicht. Nach einem Eckball traf Thomas De Prato aus dem Gewühl heraus zum Anschlusstreffer (64.), und Neuried ließ sich immer tiefer in die eigene Hälfte drängen. Joker Francisco Cino Bolona, in der Vorsaison 34-facher Torschütze beim Kreisklassisten FC Espanol, zeigte zehn Minuten später, dass er auch in der Bezirksliga für Tore gut ist. Patrick Gegenbauers Klärungsversuch fiel Bolona genau vor die Füße, der bedankte sich mit dem Treffer zum 2:2.

Das Momentum schien nun auf Seiten der Gastgeber zu sein, doch Neuried hielt dem Druck stand und blieb durch Konter gefährlich. „Die Mannschaft hat sich wieder gefangen“, lobte Hrgovic. Als alle sich bereits mit dem Remis abgefunden zu haben schienen, gelang den Gästen sogar noch der Siegtreffer. Nach einem Diagonalball von Gegenbauer setzte sich Thomas Maier im Laufduell gegen seinen Gegenspieler durch, und seine Flanke verwertete der eingewechselte Roman Pösl per Direktabnahme zum 3:2 – ehe er unter einer Jubeltraube seiner Mitspieler begraben wurde. (Tobias Empl)

SpVgg 1906 Haidhausen – TSV Neuried 2:3 (0:1)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren, Gegenbauer, Wippert (81. Fazliu) - Maier, Nowack, Legrand (88. Greger), Matovic - Einloft (70. R.Pösl), Lechner (74. Schwahn)

SpVgg 1906 Haidhausen: Veliu; Malenica (60. Bolona), Deibele, Höpfinger (C), Altug (46. Bracher), Ganter (74. Butge), Härtel (71. Malena), Amaral, T. De Prato, Diep, Öztürk (46. Gaigl)

Tore: 0:1, 0:2 Einloft (34., 51.), 1:2 T. De Prato (64.), 2:2 Bolona (75.), 2:3 R.Pösl (90.+4)

Schiedsrichter: Dominik Petzke (BSC Surheim)

Zuschauer: 100