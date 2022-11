Erneute Niederlage und direkter Abstiegsplatz - Neurieds Krise verschärft sich

Von: Michael Grözinger

Josip Hrgovic nahm sein Team nach der deftigen Klatsche in Schutz. © TSV

Der TSV Neuried überwintert nach dem 0:1 gegen den SV Aubing und damit dem neunten Spiel in Folge ohne Sieg auf einem direkten Abstiegsplatz.

Neuried – Jetzt wird die Luft langsam richtig dünn für den TSV Neuried in der Fußball-Bezirksliga. Seit Mitte September warten die Neurieder auf einen Dreier. Nur eines der vergangenen 14 Spiele konnten sie gewinnen. Über die kalten Monate gilt es für das Trainerteam Josip Hrgovic und Daniel Dörfler, die richtigen Stellschrauben zu finden. Keine leichte Aufgabe, schließlich liegen die Gründe für den Neurieder Negativlauf nicht unbedingt auf der Hand. Dass der TSV die Qualität für die Bezirksliga hat, zeigte er immer wieder, etwa beim 6:2-Kantersieg gegen Unterpfaffenhofen oder dem 1:1 vor zwei Wochen gegen Topteam Haidhausen. Was den Grün-Weißen fehlt, ist die Konstanz, solche Leistungen über mehrere Wochen hintereinander abzurufen – so wie sie es zu Saisonbeginn mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen taten.

Ein wenig Hoffnung ruht auf der möglichen Rückkehr von Patrick Gegenbauer nach seinem Kreuzbandriss. Der Vizekapitän war in den ersten vier Spielen der Antreiber beim TSV. Doch alleine auf eine Personalie dürfen sich die Neurieder nicht verlassen. (mg)