„Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist“ - TSV Neuried überwintert auf direktem Abstiegsplatz

Alles im Griff hatte der SV Aubing (schwarze Trikots) im Spiel beim TSV Neuried. Camillo Kaspar (2.v.l) und seine Neurieder Mannschaftskollegen konnten sich nur selten vom Aubinger Druck befreien. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

TSV Neuried hat nach einem blutleeren Auftritt verdient mit 0:1 gegen den SV Aubing verloren und rutschte damit in den Tabellenkeller.

Da Konkurrent SC Unterpfaffenhofen-Germering zeitgleich gewann, überwintern die Grün-Weißen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Neuried – Noch einmal alle Kräfte mobilisieren und die verkorkste Herbstrunde mit einem Erfolgserlebnis beenden: Das hatten sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried vor dem Heimspiel gegen den SV Aubing vorgenommen. Von diesem Siegeswillen war in den 90 Minuten dann allerdings nicht viel zu sehen. Die Gastgeber wirkten reif für die Winterpause und verloren nach einer vor allem im ersten Durchgang schwachen Leistung verdient mit 0:1 (0:1).

TSV-Trainer Josip Hrgovic wollte hinterher nichts schönreden. „Das war einfach zu wenig. Es war unser bisher blutleerster Auftritt. Wir waren körperlich nicht auf der Höhe, nicht präsent genug und in den Zweikämpfen nicht da“, sagte Hrgovic. Die erste Halbzeit habe seine Mannschaft „nahezu komplett verschlafen“.

Die Gastgeber konnten froh sein, dass sie nach 45 Minuten nur mit 0:1 hinten lagen. Die Neurieder Defensive ließ zahlreiche Möglichkeiten zu. Gleich die erste davon nutzte Aubings Top-Torjäger Athanasios Savvas nach acht Minuten zur Führung. Nach Ballverlust von Thomas Maier konnte Florian Hessenberger die Situation zunächst bereinigen, klärte den Ball aber nicht konsequent genug. Die folgende scharfe Hereingabe von Marcel Jukic verwertete Savvas am zweiten Pfosten. „Wir hatten den Ball schon zweimal erobert. Das Gegentor war bitter, aber irgendwie auch sinnbildlich für dieses Jahr“, sagte Hrgovic.

Nach dem Rückschlag wirkte Neuried etwas von der Rolle. Aubinger Chancen häuften sich. Zunächst kam Hans Haderecker zweimal gefährlich zum Abschluss (10., 11.), dann Arin Shamolli (20., 24.). Fünf Minuten vor der Pause traf Savvas aus kurzer Distanz nur den Pfosten, anschließend klärte die Neurieder Hintermannschaft in höchster Not. Immerhin zwei Chancen erspielte sich Neuried, doch erst schoss Jacob Lechner über das Tor (13.), Maximilian Schwahn daneben (38.).

Nach dem Seitenwechsel kam die Heimmannschaft etwas besser ins Spiel, die größeren Chancen hatten aber weiterhin die Aubinger. Erst in der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Ausgleich, doch bis auf einen gefährlichen Kopfball von Schwahn wurde SVA-Keeper Alexander Ladich nicht mehr ernsthaft gefordert.

Während die Gäste sich nun mit einem recht beruhigenden Polster auf die Abstiegszone in die Winterpause verabschieden, werden die Neurieder in den kommenden Monaten nur ungern auf die Tabelle schauen. Da Tabellennachbar SC Unterpfaffenhofen-Germering zeitgleich den FC Neuhadern mit 2:0 besiegte, sind die Grün-Weißen mit 16 Punkten nach 18 Spielen erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Nach gutem Start konnten sie nur eines der vergangenen 14 Spiele gewinnen. „Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist“, gab Hrgovic ehrlich zu. Er kündigte an: „Wir können so nicht weitermachen. Dass sich etwas ändern muss, ist offensichtlich.“ (Tobias Empl)

TSV Neuried – SV Aubing 0:1 (0:1)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren, Kaspar, Wippert (46. Mahmud), Maier, Nowack, R.Pösl (71. Vrbica), Matovic (46. M.Kriebel), Lechner (89. Meisenberger), Schwahn

SV Aubing: Ladich; Bulut, Pasternak (C), Graml, Hösch (64. Djobo), Jukic (46. Streun), Haderecker, Medjessiribi (71. Strahonja), Savvas (81. Budja), Shamolli, Koller (56. Tortora)

Tor: 0:1 Savvas (8.)