„Die Effektivität vor dem Tor wird entscheidend sein“ – TSV Neuried startet in Bad Heilbrunn

Spielerisch ebenbürtig sind der TSV Neuried und der SV Bad Heilbrunn in den Augen von Neurieds Trainer Daniel Dörfler. Das Hinspiel der Vorsaison (Foto, Neurieds Benedikt Nowack im weißen Trikot) gewann der TSV zu Hause mit 2:1. ArchivFoto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Heute Abend startet der TSV Neuried mit einem vorgezogenen Auswärtsspiel beim SV Bad Heilbrunn in die neue Bezirksliga-Saison. Nach durchwachsener Vorbereitung wollen die Grün-Weißen den Schalter umlegen.

Neuried – Am Wochenende startet die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga Süd. Der SV Bad Heilbrunn und der TSV Neuried legen aber schon heute Abend los. Um 20 Uhr sind die Neurieder zu Gast in dem Kurort im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Schacherweg).

So richtig schmeckt dieses inoffizielle Eröffnungsspiel den Gästen aus dem Würmtal nicht, sie wollten die Partie – wie berichtet – zwar gerne verlegen, aber lieber auf einen späteren Zeitpunkt. Doch einem Nachholtermin im November schob der Bayerische Fußballverband einen Riegel vor, und einen bereits feststehenden Spieltermin im August sagten die Gastgeber doch noch ab, offenbar mit der Begründung, sie hätten dann urlaubsbedingt weniger Spieler zur Verfügung – was allerdings auf Neuried ebenfalls zutrifft. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen Kompromiss finden, aber leider gab es kein Miteinander“, sagt TSV-Trainer Daniel Dörfler.

Terminplanung für den Auftakt und Vorbereitung verlief nicht gerade berauschend beim TSV Neuried

Seine Spieler wollen den Ärger aber ausblenden und trotzdem versuchen, erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten. Doch nicht nur die Terminplanung für den Auftakt, sondern auch die Vorbereitung verlief nicht gerade berauschend, von vier Testspielen gingen drei verloren. Von der guten Form der Rückrunde sind die Grün-Weißen noch ein gutes Stück entfernt.

Dörfler hält die Sommer-Vorbereitung in der Bezirksliga ohnehin für alle Mannschaften für schwierig. „Die Spieler haben wegen des frühen Saisonstarts zu wenig Zeit, um sich zu regenerieren und auszuspannen“, kritisiert er. Nach der verpatzten Generalprobe beim FC Fürstenried am Sonntag (0:1) hofft er dennoch, dass es seinen Spielern gelingt, zum richtigen Zeitpunkt den Schalter umzulegen.

Dass sie grundsätzlich dazu in der Lage sind zu liefern, wenn es darauf ankommt, haben sie bereits mehrfach bewiesen. „Ob die Spieler bereit sind, werden sie am Spieltag zeigen“, kündigt Dörfler an.

TSV Neuried holte in der vergangenen Saison vier Punkte aus den Duellen mit dem SV Bad Heilbronn

Einen etwas besseren Eindruck machte in den vergangenen Wochen die Heimmannschaft. Von vier Vorbereitungsspielen gewann Bad Heilbrunn drei und spielte gegen Landesligist SV Bruckmühl unentschieden. Auch aufgrund des Heimvorteils sieht Dörfler den Vorjahresdritten zumindest leicht in der Favoritenrolle, obwohl er beide Mannschaften als „spielerisch ebenbürtig“ betrachtet und seine Neurieder in der Vorsaison vier Punkte aus den beiden direkten Duellen geholt hatten.

Am vierten Spieltag hatte sich der bis dahin ungeschlagene TSV Neuried zu Hause mit 2:1 durchgesetzt. Es folgte eine lange Durststrecke mit nur noch einem weiteren Sieg und einem Unentschieden bis zum Ende der Hinrunde. Am vierten Spieltag der Rückrunde – Bad Heilbrunn mischte anders als Neuried weiterhin oben in der Tabelle mit – gab es ein 1:1. Dörfler vermutet: „Die Effektivität vor dem Tor wird entscheidend sein.“

Die Personalsituation bei den Neuriedern könnte zum Saisonbeginn etwas besser sein. Die beiden Kapitäne Patrick Gegenbauer und Alexander Greisel sind nach Verletzungen noch nicht wieder einsatzbereit, zudem fehlen Nikola Matovic und Jacob Lechner wegen muskulärer Probleme. Dennoch sind die Neurieder quantitativ gut aufgestellt und werden mit einem 17-Mann-Kader nach Bad Heilbrunn reisen. (Tobias Empl)