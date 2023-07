Neuried lässt durchwachsende Vorbereitung hinter sich und liefert perfekten Saisonstart ab

Lasse Wippert (r.) traf in Bad Heilbrunn in der 60. Minute zur Neurieder 2:1-Führung. © Patrick Staar

Vor dem Saisonstart gegen den SV Bad Heilbrunn galt der TSV Neuried nicht als Favorit. Jetzt haben sie mit einem 4:1-Erfolg das Gegenteil bewiesen.

Neuried – Der TSV Neuried hat einen perfekten Start in die neue Bezirksliga-Saison hingelegt. Mit ihrem 4:1-Auswärtssieg gegen den SV Bad Heilbrunn im vorgezogenen Auftaktspiel am Donnerstagabend haben die Grün-Weißen einmal mehr gezeigt, dass man auf Testspiel-Ergebnisse in der Regel nicht allzu viel geben sollte.

Während die Hausherren in der gesamten Vorbereitung ungeschlagen geblieben waren, hatte Neuried drei von vier Tests verloren. Doch die Gäste erfüllten die im Vorfeld von TSV-Trainer Daniel Dörfler geäußerte Hoffnung, im richtigen Moment den Schalter umlegen zu können. Nach torloser erster Hälfte setzten sie mit vier Treffern beim heimstarken Vorjahresdritten ein echtes Ausrufezeichen.

Emotionaler Sieg für den TSV: „Jungs haben sich reingekämpft und Widerstände überwunden“

„Es war ein emotionaler Sieg, der sich sehr gut anfühlt. Anders als letztes Jahr in der Rückrunde, als wir die ganze Zeit stark unter Druck standen, können wir diesen Sieg jetzt einfach mal genießen“, sagte Neurieds Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle nach dem gelungenen Auftakt zufrieden.

Im ersten Durchgang hatten die Neurieder zunächst einige Schwierigkeiten, behielten aber stets die nötige Ruhe. „Die Jungs haben sich reingekämpft und gezeigt, dass sie bereit sind, zu leiden und Widerstände zu überwinden“, lobte Nuñez Beyerle. Gegen Ende der ersten Halbzeit kam Bad Heilbrunn zu zwei guten Möglichkeiten, doch TSV-Kapitän Konstantin Kühnle parierte jeweils stark (35., 42.).

Maier schießt Neuried TSV in Front – Specker mit schnellem Ausgleich als Antwort

Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte dann Thomas Maier, Neurieds Top-Scorer der vergangenen Jahre, dass er während der Sommerpause das Toreschießen nicht verlernt hat: Die Gäste eroberten tief in der eigenen Hälfte den Ball, der 29-Jährige wurde von Lasse Wippert auf die Reise geschickt und brachte sein Team mit einem trockenen Abschluss in Führung (47.).

Diese hatte allerdings nicht lange Bestand: Die Gastgeber kombinierten sich beinahe im direkten Gegenzug durch die Mitte vor das Neurieder Tor, und Andreas Specker erzielte den 1:1-Ausgleich.

Doch davon zeigte sich Neuried nicht geschockt. Zunächst vergab Nikolas Kellner eine gute Möglichkeit (57.), drei Minuten später traf Lasse Wippert per Abstauber nach einem Distanzschuss von Lorenzo Kurras zur erneuten Führung. Kurz darauf legte der 19-jährige Startelf-Debütant Simon Prangenberg nach einem langen Ball von Maier den dritten Treffer nach (67.).

Besonderes Lob für Maier: „Hat schon in der Vorbereitung überzeugt und sich jetzt belohnt“

„Er hat schon in der Vorbereitung überzeugt und sich für eine starke Leistung belohnt“, lobte Nuñez Beyerle. Die Gastgeber gaben sich nicht auf, doch Kühnle parierte im Eins-gegen-Eins gegen Anton Krinner erneut stark (74.). Für die endgültige Entscheidung sorgte Benedikt Nowack fünf Minuten vor dem Abpfiff, indem er den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Der SV Bad Heilbrunn entwickelt sich damit so langsam zum Lieblingsgegner des TSV Neuried. Gegen den ehemaligen Landesligisten waren die Grün-Weißen bereits in der Vorsaison ungeschlagen geblieben (2:1, 1:1).

Nun können sich die Neurieder am Wochenende entspannt anschauen, wie der Rest der Bezirksliga Süd in die Saison startet. Weiter geht es für sie am nächsten Samstag mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger ASV Habach. (Tobias Empl)

SV Bad Heilbrunn – TSV Neuried 1:4 (0:0)

TSV Neuried: Kühnle; Kaspar, Maier, Nowack, Wippert, Greger (65. F.Hessenberger), Kellner (72. Schwahn), Prangenberg (78. Uslu), Karmazyn, Kurras, De Caro (78. Le Dren)

SV Bad Heilbrunn: Sachau; Buchmair (65. Gellner), Schnitzlbaumer (65. Lechner), Pföderl, Kapfhammer, A.Specker, Pappritz, B.Specker, Krinner, Auer, Tiedt (43. Diemb)

Tore: 0:1 Maier (47.), 1:1 A.Specker (49.), 1:2 Wippert (60.), 1:3 Prangenberg (67.), 1:4 Nowack (85.)