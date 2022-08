TSV Neuried: Tabellenspitze teuer erkauft - Kühnle und Gegenbauer verletzt

Das vorentscheidende 2:0 für den TSV Neuried erzielte Thomas Maier (Mitte) in der 41. Minute. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Fußball-Bezirksligist TSV Neuried gewinnt das Spitzenspiel gegen den SV Bad Heilbrunn mit 2:1 und erobert die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd.

Neuried – Der TSV Neuried reitet weiter auf der Erfolgswelle. Auch Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn, mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien ebenfalls stark in die Saison gestartet, hatte am Samstag gegenüber den Grün-Weißen das Nachsehen. Dank der Treffer von Jonas Einloft (40.) und Thomas Maier (41.) setzten sich die Gastgeber mit 2:1 durch, der Anschlusstreffer von Benedikt Specker (80.) kam zu spät. Dank zehn Punkten aus den ersten vier Spielen ist Neuried nun Tabellenführer der Bezirksliga Süd. Doch die Freude über den starken Auftakt erhielt einen herben Dämpfer. Denn sowohl Kapitän Konstantin Kühnle als auch sein Stellvertreter Patrick Gegenbauer mussten verletzt ausgewechselt werden. Bei Gegenbauer, der sich ohne Fremdeinwirkung das Knie verdrehte, deutet vieles auf eine schwere Verletzung hin. „Das war ein sehr teuer erkaufter Sieg. Im Moment fühlt es sich überhaupt nicht gut an“, sagte TSV-Coach Josip Hrgovic unmittelbar nach Schlusspfiff.

Zuvor hatte seine Mannschaft die knappe Führung, ähnlich wie beim 2:1-Erfolg in Aubing drei Tage zuvor, aufopferungsvoll kämpfend und nach Zehn-Minuten-Strafe gegen Lasse Wippert in der Schlussphase sogar in Unterzahl, über die Zeit gebracht. „Leidenschaft, Einsatz und Wille haben wieder gestimmt. Aber so einen Thriller brauche ich nicht jede Woche“, sagte Hrgovic. In der Anfangsphase hatte wenig auf eine derartige Abwehrschlacht hingedeutet. Da war Neuried überlegen und erarbeitete sich durch Jonas Einloft und Maximilian Schwahn die ersten Torchancen. Anschließend brachten sich die Gastgeber jedoch durch unnötige Abspielfehler und Ballverluste selbst in Verlegenheit. Neuried konnte von Glück sagen, dass etwa SVH-Angreifer Felix Gellner aus kurzer Distanz am Pfosten scheiterte (18.) oder Thomas Pföderl freistehend verzog (25.).

Die Effektivität, die viele vom Landesliga-Absteiger erwartet hatten, zeigten diesmal die Neurieder. Nach einem perfekt getimten Steilpass von Nikola Sirovec schlenzte Einloft den Ball unhaltbar ins Kreuzeck (40.). Nur eine Minute später war die Hintermannschaft der Gäste erneut unsortiert, Torschütze Einloft leitete den Ball zu Thomas Maier weiter, und der schob den Ball clever mit dem Außenrist an Gäste-Torwart Christoph Hüttl vorbei zum 2:0 ins Tor (41.).

Der zweite Durchgang begann aber gleich mit der ersten Hiobsbotschaft: Kapitän Kühnle musste mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgewechselt werden. Da Ersatzkeeper Dominik Gleißner sich in den Urlaub verabschiedet hatte, rückte der Torwart der zweiten Mannschaft, Markus Bever, ins Team. Patrick Gegenbauer, der die Kapitänsbinde von Kühnle übernommen hatte, verließ gut 20 Minuten vor Spielende ebenfalls verletzt das Feld. Die bereits zuvor stärker werdenden Gäste bekamen nun endgültig Oberwasser und erzielten zehn Minuten vor Spielende durch einen nicht unhaltbaren direkten Freistoß von Benedikt Specker den Anschlusstreffer. „Das Gegentor war ein bisschen unglücklich, geht aber vom Spielverlauf her in Ordnung“, sagte Hrgovic.

In den Schlussminuten nahm der Druck der Bad Heilbrunner weiter zu, Neuried wehrte sich jedoch nach Kräften und blieb bei Kontern gefährlich. In der Nachspielzeit vergab Maier die große Möglichkeit auf die Entscheidung. Doch die Gäste agierten bei Einwürfen und Eckstößen etwas zu hektisch, und die Heimelf stand trotz ihrer sehr jungen Viererkette recht sicher. So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten Neurieder Sieg.

TSV Neuried – SV Bad Heilbrunn 2:1 (2:0)

TSV Neuried: Kühnle (C, 51. Bever); F.Hessenberger, Le Dren, P.Gegenbauer (71. Kaspar), Sirovec (66. Meisenberger) - Maier, Nowack, Legrand, Wippert - Einloft (74. Nitzl), Schwahn

SV Bad Heilbrunn: Hüttl; Tiedt, Kapfhammer, M.Schnitzlbaumer - Krinner (C), Pföderl, A.Pappritz, A.Specker, B.Specker - Lechner (78. M.Pappritz), Gellner (58. Fl.Schnitzlbaumer)

Tore: 1:0 Einloft (40.), 2:0 Maier (41.), 2:1 B.Specker (80.)

Zehn-Minuten-Strafe: Wippert/Neuried (87., Foulspiel)