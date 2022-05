TSV Neuried wird Unentschieden-Fluch nicht los: Remis gegen SV Raisting bewahrt Spannung

Wieder nur zur Punkteteilung reichte es für den TSV Neuried um Florian Hessenberger (l.) gegen den SV Raisting. © Dagmar Rutt

Bezirksligist TSV Neuried gibt gegen den SV Raisting ein 1:0 aus der Hand und verpasst den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Entscheidung fällt im Saisonfinale.

Neuried – Die Entscheidung ist vertagt: Fußball-Bezirksligist TSV Neuried muss bis zum Saisonende um den Ligaverbleib zittern. Das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic kam am 27. von 28 Spieltagen gegen den SV Raisting nach 1:0-Führung nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Mit einem Sieg wäre das Thema Klassenerhalt abgehakt gewesen, nach dem vierten Unentschieden in Serie ist ein Abrutschen auf den Relegationsplatz weiterhin möglich.

Gegen Raisting schienen die Vorzeichen gut zu stehen, die nun bereits seit zehn Spielen andauernde Sieglos-Serie endlich zu beenden – schließlich ging es für die Gäste sportlich um nichts mehr, und diese hatten bereits im Vorfeld angekündigt, einige Spieler für einen Einsatz in der abstiegsbedrohten zweiten Mannschaft zu schonen.

Neuried beginnt engagiert, Raisting kommt stärker aus der Kabine

Neuried begann auch engagiert, tat sich gegen die beste Defensive der Liga um Spielertrainer Johannes Franz aber schwer, Torchancen zu erspielen. „Im letzten Drittel hat uns die Konsequenz gefehlt“, bemängelte TSV-Trainer Dörfler. Also musste eine Standardsituation helfen: Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld schoss Roman Pösl, der schon zwei Tage zuvor beim 2:2 gegen Unterpfaffenhofen getroffen hatte, am zweiten Pfosten freistehend zur 1:0-Führung ein (35.).

Nachdem die Gäste jedoch in der Halbzeitpause vier der zuvor geschonten Leistungsträger eingewechselt hatten, kamen sie besser ins Spiel – und nur gut zehn Minuten später zum Ausgleich: Weder die Neurieder Hintermannschaft noch Torwart Konstantin Kühnle konnten eine Freistoßflanke ordentlich klären, und Andreas Heichele schoss den 1:1-Ausgleich. In einer weiterhin chancenarmen Partie kam anschließend von beiden Seiten nicht mehr viel. „Wir waren über die 90 Minuten gefühlt etwas näher dran an einem Sieg, aber in der Schlussphase hat man auch die Müdigkeit gemerkt“, sagte Dörfler.

Abstiegskampf in der Bezirksliga Süd findet Höhepunkt im Saisonfinale

So blieb es beim Unentschieden, durch das es im Bezirksliga-Keller kurz vor Saisonende weiterhin enorm eng zugeht. Immerhin: Dank der Punkteteilung hat Neuried als Zehnter (33 Punkte) einen Zähler Vorsprung auf den elftplatzierten MTV Berg und den TSV Großhadern auf Rang zwölf (beide 32 Punkte).

Nur der schlechteste Elftplatzierte aus den drei Bezirksligen Oberbayerns muss den Gang in die Relegation antreten. Mit 33 Zählern ist das für Neuried nicht mehr möglich. Sollte die Konkurrenz in der eigenen Liga im Saisonfinale aber gewinnen und Neuried beim bereits als Absteiger feststehenden SC Pöcking-Possenhofen nicht endlich den ersten Pflichtspielsieg des Jahres holen, droht noch immer ein Abrutschen auf Rang zwölf.

Dörfler hat keine Lust, auf die anderen Plätze zu schauen. Er betont: „Wir haben es noch immer in der eigenen Hand. Wir müssen alles daransetzen, endlich mal wieder das Gefühl zu erleben, ein Spiel zu gewinnen.“

Statistik

TSV Neuried – SV Raisting 1:1 (1:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); M.Pösl, Sirovec (46. F.Hessenberger), Püseli, Gegenbauer, Nowack, M.Kriebel (66. Fazliu), Nitzl, Wippert (85. Vrbica), Uslu (77. Legrand), R.Pösl (85. Begaj)

SV Raisting: Schaidhauf; König, Kölbl, Huber (46. Matz), Franz, Hendel, Sedlmeier, Hauke (46. Ahn), Heichele (85. Schappele), Stechele (46. Greif), Mayer (46. Steeg)

Tore: 1:0 R.Pösl (35.), 1:1 Heichele (58.)