Erste Saisonpleite im Regen-Kampf: TSV Neuried verliert gegen Schlusslicht Raisting

Kampf verloren, Tabellenführung verpasst: Nicolas Legrand (r.) und der TSV Neuried. F: Rutt © Dagmar Rutt

Die Serie des TSV Neuried ist gerissen. Am fünften Spieltag musste das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic mit einem 0:1 (0:0) gegen den SV Raisting die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Neuried – Dank eines Weitschusstores von Gianluca Zandt wenige Minuten vor Abpfiff feierten die Gäste ihren ersten Saisonsieg, die Neurieder hingegen schlichen bei strömendem Regen niedergeschlagen vom Platz.

Zwar enttäuschten die Gastgeber auch im fünften Saisonspiel nicht, anders als in den vorherigen Partien fehlte ihnen aber die Effektivität im Abschluss. „Es hat der letzte Zug, das letzte Quäntchen gefehlt. Man muss das Glück auch mal erzwingen, und das haben wir diesmal nicht geschafft“, fasste Dörfler zusammen.

Die Gastgeber hatten ihre Erfolgself der Vorwochen etwas mehr umbauen müssen, als sie es sich gewünscht hatten. Vier der fünf Defensivpositionen inklusive Torwart mussten neue besetzt werden. Neben Innenverteidiger Patrick Gegenbauer (Kreuzbandriss) und Keeper Konstantin Kühnle (Probleme am Hüftbeuger) fehlten auch Gegenbauers Nebenmann Maximilian Le Dren (krank) und Linksverteidiger Nikola Sirovec (Urlaub). Die neu formierte Viererkette mit Florian Hessenberger, Camillo Kaspar, Paul Greger und Max Meisenberger vor Torwart Markus Bever machte ihre Sache über weite Strecken ordentlich, kassierte aber kurz vor Spielende doch noch den bitteren Gegentreffer. „Am Ende ist ihnen etwas die Kraft ausgegangen“, so Dörfler.

Die Offensive blieb weitgehend unverändert, agierte aber diesmal nicht zwingend genug. „Wir hätten gefühlt auch noch eine halbe Stunde länger spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, sagte der TSV-Coach. Bereits nach zehn Minuten hatten Lasse Wippert und Maximilian Schwahn bei einer Doppelchance die Führung auf dem Fuß, doch ein Raistinger Abwehrspieler kratzte den Ball von der Linie. Den schlecht in die Saison gestarteten Gästen war anzumerken, dass sie eine Reaktion zeigen wollten. Sie gingen nicht nur energisch, sondern auch lautstark in die Zweikämpfe. Im Laufe der Partie wurde der Regen immer stärker, die direkten Duelle wurden intensiver. „Es war ein richtiges englisches Kampfspiel, und wir haben uns etwas zu sehr darauf eingelassen“, bemängelte Dörfler.

Gefährlich zum Abschluss kamen beide Teams nur selten. Bever parierte im zweiten Durchgang zweimal stark im Eins-gegen-eins (54., 67.), TSV-Angreifer Schwahn scheiterte nach einem Konter am Pfosten (82.). Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel doch noch ein Treffer. Neuried hatte in mehreren Zweikämpfen das Nachsehen, Raistings Zandt, Neuzugang vom SC Pöcking-Possenhofen, fasste sich ein Herz und zog aus rund 30 Metern ab. Der mittige Abschluss flog über Bever hinweg ins Tor (84.). Dörfler nahm seinen Torwart in Schutz: „Wir sagen ihm ja auch, dass er rauskommen und mitspielen soll. Außerdem haben wir davor drei 50-50-Bälle nicht erobert.“

Trotz der Niederlage bleibt Neuried in der Bezirksliga vorne dabei, verpasste aber den Sprung zurück auf Platz eins. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel in Großhadern an. Dörfler erwartet auf dem kleinen Haderner Platz einen ähnlich eingestellten Gegner. Er kündigt an: „Dann müssen wir unsere Stärken wieder besser in Szene setzen.“ (Tobias Empl)

TSV Neuried – SV Raisting 0:1 (0:0)

TSV Neuried: Bever; F.Hessenberger (76. Nitzl), Kaspar, Greger, Meisenberger (57. Lechner) – Maier (C), Nowack, Legrand (76. Uslu), Wippert – Einloft, Schwahn

SV Raisting: Schaidhauf; Bretthauer, S.Schmitt (65. Wolf), Franz, Sedlmeier (65. Kölbl), Heichele (57. König), Neveling (C), Riedl (90.+1 Breitenmoser), Zandt (90.+1 Baur), Gretschmann, C.Schmitt

Tor: 0:1 Zandt (84.)