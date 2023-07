„Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres“: deutliche Niederlage und zwei Verletzte beim TSV Neuried

TSV Neuried verliert zweites Testspiel gegen SV Untermenzing mit 2:6. © FuPa

Das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung hatte sich Fußball-Bezirksligist TSV Neuried anders vorgestellt.

Neuried – Nachdem sie eine Woche zuvor gegen den Landesligisten VfB Forstinning nur knapp mit 0:1 verloren hatten, kassierten die Grün-Weißen am Samstag gegen Kreisligist SV Untermenzing ein 2:6.

Die Neurieder setzten insgesamt 22 Spieler ein, davon in jeder Halbzeit mindestens vier Neuzugänge, teils aus der eigenen A-Jugend aufgerückt. „Dementsprechend haben viele Abläufe, Automatismen sowie Abstände nicht gepasst“, sagte Neurieds Co-Trainer, Manuel Nuñez Beyerle. Man habe gemerkt, dass Bezirksliga-Absteiger Untermenzing schon eingespielter sei. Zudem hätten die Gäste sehr effektiv agiert.

Ebenfalls bitter für Neuried an einem insgesamt gebrauchten Tag: Mit Kapitän Alexander Greisel und Maximilian Le Dren mussten zwei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres“, sagte Nuñez Beyerle.

Guter Start für TSV Neuried – Nach dem Wechsel wird es deutlich

Dabei hatte die Partie für die Hausherren gut begonnen. Michael Wagner, Neuzugang vom TSV Gräfelfing, verwertete bereits nach zehn Minuten einen Angriff über die linke Seite zur 1:0-Führung. Doch Daniel Onnertz (21.) und Julian Heigl (27.) drehten die Partie. Nach dem Seitenwechsel und dem Austausch der kompletten Neurieder Mannschaft durften die Gäste noch vier weitere Male jubeln: Eduardo Scarlat traf kurz nach Wiederanpfiff zum 1:3 (49.), Moritz Mösmang (70.) und Doppelpacker Marc Spornraft (74., 77.) legten innerhalb von nur sieben Minuten noch drei weitere Treffer nach. Den Gastgebern gelang dagegen nur noch ein weiteres Tor, Alpay Uslu verkürzte zwischenzeitlich per Strafstoß auf 2:3 (59.).

Grund zur Panik sieht Co-Trainer Nuñez Beyerle trotz der hohen Pleite zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung aber noch nicht. Er kündigt an: „Wir nehmen das wenige Positive mit, und das Negative werden wir in positive Dinge ummünzen.“

Der nächste Test für den TSV Neuried steht schon am Mittwochabend um 20 Uhr an. Dann ist im Neurieder Sportpark die zweite Mannschaft des TSV 1860 München zu Gast, die in der Bayernliga spielt. (Tobias Empl)