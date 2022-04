Ausgleich in der 98. Minute: TSV Neuried schleppt sich beim SVN München zum Remis

Später Glücksbringer: Thomas Maier (l.) besorgte in der achten Minute der Nachspielzeit das Neurieder 2:2. © msw

Im Nachholspiel beim SV Neuperlach München holte der TSV Neuried nach einer verpatzten ersten Halbzeit zum Schluss immerhin noch einen Punkt.

Neuried – Als Thomas Maier im Bezirksliga-Nachholspiel beim SVN München den 2:2-Ausgleich für den TSV Neuried erzielt, kochen die Emotionen hoch. Die Gäste jubeln darüber, nach verkorkster erster Halbzeit immerhin noch einen Punkt entführt zu haben – und die Gastgeber verstehen die Welt nicht mehr. Denn als Maier eine scharfe Hereingabe am zweiten Pfosten einnickt, hätte das Spiel ihrer Meinung nach bereits beendet sein müssen. Fünf Minuten hat Schiedsrichter Felix Wolf angezeigt, der Treffer fällt in der 98. Minute.

„Wenn das Tor gegen meine Mannschaft gefallen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt“, gab TSV-Trainer Josip Hrgovic zu. Man könne dem Unparteiischen jedoch keinen Vorwurf machen. „Alleine für ihre zwei Wechsel in der Nachspielzeit haben sie fast drei Minuten gebraucht. Der Schiedsrichter hat genau auf die Uhr geschaut und alles konsequent nachspielen lassen.“

Ausgleich in letzter Sekunde: TSV Neuried nimmt Punkt beim SVN München mit

Angesichts des Spielverlaufs musste Hrgovic mit dem Punkt zufrieden sein. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen hatten“, so der Coach. Im Spiel nach vorne agierten die Neurieder für den Geschmack ihres Trainers „zu statisch und lethargisch“. Kurz vor dem Seitenwechsel leisteten sie sich dann auch noch zwei unnötige Fehler, die prompt zu Gegentoren führten. Nach einem Einwurf auf Höhe des eigenen Sechzehners versuchten es die Gäste „mit Hacke und Spitze“ (Hrgovic), Rudi Gerhartsreiter bedankte sich und traf zum 1:0 (42.). Nur drei Minuten später begünstigte ein missglücktes Dribbling auf der anderen Abwehrseite das 2:0 durch Atiba Scheffler.

Nach dem Seitenwechsel brachten die Gäste mit Jonas Einloft und Nicolas Legrand zwei frische Kräfte und zeigten vor allem deutlich mehr Engagement. Florian Hessenberger stocherte die Kugel nach einem Eckball über die Linie (52.), und auch in der Folge sah Hrgovic ein „dickes Chancenplus“ für sein Team. Die Gastgeber hingegen verlegten sich mit zunehmender Spieldauer darauf, das Ergebnis zu verwalten – wurden aber in der Nachspielzeit von Maier bestraft. Trotz der Leistungssteigerung und des versöhnlichen Endes bot der Neurieder Auftritt insgesamt wenig Anlass zu Euphorie. Hrgovic: „Wir haben uns den Punkt erkämpft, aber spielerisch waren wir beim 2:4 gegen Penzberg vor einer Woche deutlich besser.“ (Tobias Empl)