TSV Neuried: Blaupause und ein psychologischer Effekt

Eine Führung für den TSV wie am Samstag würde Neurieds Trainer Daniel Dörfler gerne häufiger sehen. Er sagt über seine Spieler: „Sie haben gezeigt, dass es geht, wenn wir aktiv als Mannschaft nach vorne verteidigen.“ © Dagmar Rutt

Die Fußballer des TSV Neuried haben beim jüngsten 4:1 gegen den TSV Großhadern vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt.

Neuried – Trainer Daniel Dörfler erwartet solche Leistungen nun öfter – auch am Mittwochabend in Bad Heilbrunn. Eine solche Ausgangssituation hatten die in dieser Saison nicht gerade erfolgsverwöhnten Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried schon lange nicht mehr: Heute Abend zum Nachholspiel beim SV Bad Heilbrunn (20 Uhr, Schacherweg) reisen die Grün-Weißen mit einem Sieg im Rücken an – während die Gastgeber am vergangenen Wochenende eine Niederlage einstecken mussten. Die Neurieder setzten sich am Samstag 4:1 gegen Schlusslicht TSV Großhadern durch und gewannen damit erstmals seit September wieder, der HSV hingegen verlor gegen den SV Raisting 0:2.

Das letzte Mal, als Neuried unter den gleichen Voraussetzungen zu einem Bezirksliga-Spiel antrat, ist mehr als eineinhalb Jahre her. Auch damals war es eine Partie an einem Mittwochabend: Vor der Begegnung mit der SpVgg 1906 Haidhausen am 11. August 2021 hatte der TSV ebenfalls gewonnen (5:1 beim FC Kosova), während die Gegner mit einer 1:2-Niederlage gegen den SV Aubing im Gepäck anreisten. Das Duell endete damals 2:2.

Konkrete Rückschlüsse für das Spiel heute Abend lassen sich daraus zwar eher nicht ziehen, der psychologische Effekt eines Sieges – besonders, wenn man auf ihn so lange warten musste – ist dennoch nicht zu unterschätzen. Obwohl er gegen den Tabellenletzten eingefahren wurde, kann der Erfolg den Neuriedern den Glauben an die eigene Stärke zurückgeben. Die Gastgeber auf der anderen Seite, die sich noch im Aufstiegsrennen befinden, scheinen hingegen aktuell etwas zu schwächeln, holten aus zwei Spielen 2023 erst einen Punkt – auch wenn Dörfler warnt: „Sie stehen nicht zu Unrecht dort oben.“

Um gegen den Tabellenvierten etwas Zählbares mitzunehmen, sollten die Grün-Weißen vor allem an die erste Hälfte gegen Großhadern anknüpfen. Diese sieht der Trainer als Blaupause für die kommenden Wochen. „Sie haben gezeigt, dass es geht, wenn wir aktiv als Mannschaft nach vorne verteidigen. Daher erwarte ich, dass sie es auch in anderen Spielen umsetzen.“ Vor allem Mannschaftsgeist und Zusammenhalt sowie die Bereitschaft, den Gegner als Team geschlossen unter Druck zu setzen und ihn zu Fehlern zu zwingen, waren während der 45 Minuten spürbar. Hinzu kam eine bisher eher selten zu bestaunende Kaltschnäuzigkeit, die zu den Toren von Lorenzo Kurras, Maximilian Schwahn und Lasse Wippert in Durchgang eins führte.

Nach dem Seitenwechsel, als Neuried trotz doppelter Überzahl nur noch einen Treffer von Thomas Maier zustande brachte, fiel die Mannschaft jedoch in alte Muster zurück. Beim defensiv stabilen Landesliga-Absteiger kann der TSV es sich nicht leisten, derart schlampig mit seinen Möglichkeiten umzugehen. (Tobias Empl)