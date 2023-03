„Mangelhafte Trainingsbeteiligung“: TSV-Neuried-Trainer Dörfler schlägt Alarm vorm Abstiegskampf

Eine erneut schwache Vorstellung lieferte der TSV Neuried (am Ball Florian Hessenberger) im letzten Testspiel gegen den FC Finsing ab. Foto: dagmar Rutt © dagmar Rutt

Bezirksligist TSV Neuried will raus aus dem Tabellenkeller. Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Trainer Daniel Dörfler aber alles andere als zufrieden.

Neuried – Seit fast einem Jahr befindet sich der TSV Neuried im Abstiegskampf. Nachdem die Neurieder Fußballer schon in der vergangenen Spielzeit bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd zittern mussten, stecken sie in der laufenden Saison erneut im Tabellenkeller fest. Nach einem ordentlichen Saisonstart konnten sie nur eines der vergangenen 14 Pflichtspiele gewinnen und sind bis auf Rang 14 – einen direkten Abstiegsplatz – abgerutscht.

Trotz der anhaltenden Krise hat aber offenbar noch nicht jeder den Ernst der Lage erkannt. Gut eine Woche vor dem Start in die Frühjahrsrunde schlägt TSV-Trainer Daniel Dörfler Alarm. „Die Vorbereitung war bisher überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft verstanden hat, in welcher Situation wir uns befinden“, sagte er am Freitag kurz vor der Generalprobe gegen den Nord-Bezirksligisten FC Finsing.

Immer nur sechs bis acht Spieler: Mangelhafte Trainingsbeteiligung bei Neuried in der Wintervorbereitung

Ein großes Problem des TSV Neuried liegt laut Dörfler in der „mangelhaften“ Trainingsbeteiligung. Bei um die 70 bis 75 Prozent müsse diese mindestens liegen, andernfalls habe man „in der Bezirksliga nichts zu suchen“. Doch diese Werte wurden in der Vorbereitung bei weitem nicht erreicht – zumindest, wenn man den gesamten Kader als Maßstab heranzieht. „Sechs bis acht Leute“ seien so gut wie immer da und würden voll mitziehen, so der TSV-Trainer. Dies sei aber deutlich zu wenig. „Du brauchst 15 Spieler, die an einem Strang ziehen, sonst kommst du da unten nicht raus.“

Es ist Dörflers erste Vorbereitung in Neuried als alleiniger Chefcoach, bis zum Winter hatte er die Mannschaft gemeinsam mit dem gleichberechtigten Josip Hrgovic trainiert. Seit dessen Abgang hat Dörfler allein das Sagen, unterstützt wird er mit Manuel Nuñez-Bayerle von einem klassischen Co-Trainer. In den vergangenen Wochen hat er versucht, einige Dinge zu verändern, die Taktik und den Spielstil seiner Mannschaft anzupassen. Doch es hapert an der Umsetzung. „Wir sind taktisch noch nicht da, wo wir sein sollten“, sagt Dörfler. Auch die körperliche Konstitution sei für den Abstiegskampf noch nicht ausreichend. Erschwerend kommt hinzu, dass fast ein Dutzend Spieler verletzt fehlt oder nach Langzeitverletzungen noch nicht wieder fit ist.

TSV Neuried: Den Fußballern scheint der Spaß am Spielen zu fehlen

Mindestens ebenso wichtig wie Taktik und Fitness ist im Abstiegskampf der mentale Aspekt. Grundsätzlich glaubt Dörfler, der Teamgeist sei intakt. „Neben dem Platz funktioniert es gut, aber auf dem Platz leider noch nicht“, sagt der TSV-Coach. Die Spieler wirkten oft gehemmt, ihnen fehle der Spaß am Spiel. Auch das Trainingslager auf Mallorca brachte nicht den erhofften Stimmungsumschwung. „Das Testspiel gegen Feldmoching war danach als Höhepunkt geplant, aber dann stehst du da mit zwölf Feldspielern“, hadert Dörfler.

In den Testspielen gegen unterklassige Gegner konnten immerhin Siege eingefahren werden, gegen andere Bezirksligisten aber setzte es ausschließlich Niederlagen. Immerhin Torjäger Thomas Maier überzeugte mit fünf Toren in sechs Testspielen und zeigte sogar neue Qualitäten als Freistoßschütze.

Der Kader hat sich in der Winterpause leicht verändert. Nikola Sirovec (FC Phönix Schleißheim) und Malvin Begaj (TSV 1860 München III) haben den Verein verlassen. Mit Metehan Altay (19, vom SC Oberweikertshofen) und Banna Tchanile (23/FC Anadolu) kamen zwei Neuzugänge. Außerdem hat sich Denys Karmazyn (28), Leistungsträger bei den Neurieder Regionalliga-Futsalern, der Mannschaft angeschlossen, und Routinier Lorenzo Kurras (32) gab sein Comeback. Auch Spieler aus der zweiten Mannschaft wie Mahdi Dabizadeh oder Bruno Maurer wurden hochgezogen.

Zwölf Spiele hat der TSV Neuried Zeit, um die Wende zu schaffen. Ernst wird es ab Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim heimstarken Tabellendritten SV Bad Heilbrunn, danach geht es zum SV Raisting, und anschließend kommt Schlusslicht TSV Großhadern nach Neuried. Dann müssen die Neurieder ein anderes Gesicht zeigen. Wenn ihnen das gelingt, gerät die schwache Vorbereitung schnell in Vergessenheit. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV - FC Fürstenried 2:2, SK Srbija - TSV 3:0, TSV - TSG Pasing 3:0, TSV - SC Postau 11:1 (auf Mallorca), SpVgg Feldmoching - TSV 4:1, TSV 1860 München III - TSV 2:4, TSV - FC Finsing

Erstes Punktspiel: SV Bad Heilbrunn - TSV Neuried (Sonntag, 12. März, 14.15 Uhr)