Utz möchte gegen SEF „vor allem sicher stehen“

Duell um die goldene Ananas in Neuried

von Tobias Empl schließen

Im vorletzten Landesliga-Heimspiel der Saison empfängt der TSV Neuried Spitzenteam SC Eintracht Freising. Für beide Mannschaften geht es in den verbleibenden Spielen vor allem um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Neuried – Die Offensive des SC Eintracht Freising hatte am 12. Oktober einen guten Tag. Persönlich davon überzeugen konnte sich Christopher Utz, einer der Zuschauer beim 6:3-Erfolg des damaligen Tabellenzweiten über den TSV Neuried. „Das war sehr beeindruckend“, sagt Utz rückblickend, der wenige Tage später sein Amt als Cheftrainer beim Schlusslicht antrat. Zwar zeigte sich auch Neuried treffsicher, einen derart „offenen Schlagabtausch“ möchte Utz im Rückspiel zu Hause aber eher vermeiden (Samstag, 14 Uhr, Am Sportpark).

„Wir wollen vor allem sicher stehen“, verrät der TSV-Coach, dem im Hinspiel besonders die Leistung des dreifachen Torschützen Andreas Hohlenburger imponierte. Ob der Toptorjäger der Landesliga Südost überhaupt von Beginn an auflaufen wird, ist aber noch nicht gesichert. SEF-Trainer Alexander Plabst kündigte zumindest an, auch einige bisher weniger eingesetzte Akteure in die Startelf zu beordern. Sportlich geht es für die Gäste ebenso wie für den TSV um kaum noch etwas. Während der Abstieg der Grün-Weißen als Tabellenletzter bereits feststeht, mussten die lange auf Relegationsplatz zwei liegenden Gäste in der Rückrunde den FC Deisenhofen und den VfB Hallbergmoos vorbeiziehen lassen. Wie die Kicker von der Parkstraße wollen auch die Freisinger die Saison in den verbleibenden drei Partien vor allem anständig zu Ende bringen.

Freilich ist die Umsetzung dieses Zieles bei beiden unterschiedlich. Während vom SEF gegen das Schlusslicht ein souveräner Sieg erwartet wird, wäre für die erneut mit einem Rumpfkader antretenden Neurieder schon eine knappe Niederlage ein Achtungserfolg. Auf das Ergebnis schaut Utz jedoch nur bedingt: „Wichtig ist, dass die Art und Weise stimmt“, betont der scheidende Trainer. Verzichten muss er dabei auf den privat verhinderten Fabian Kaltenecker, Tobias Nitzl kehrt hingegen ins Team zurück.