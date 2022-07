TSV Neuried zeigt positive Reaktion: Sieg gegen TSV 1860 München III

Müssen zahlreiche Ausfälle auffangen: Daniel Dörfler (l.) und Josip Hrgovic. © Dagmar Rutt

Anstelle einer Trainingseinheit hat Fußball-Bezirksligist TSV Neuried am Donnerstagabend ein Testspiel gegen das Kreisklassen-Team des TSV 1860 München III absolviert.

Neuried – Gegen den klassentieferen Gegner setzten sich die Neurieder standesgemäß mit 3:0 (1:0) durch und feierten damit im vierten Testspiel den dritten Sieg.

Die Gastgeber mussten einige Urlauber, Verletzte und Kranke ersetzen. Dennoch war TSV-Trainer Daniel Dörfler, anders als bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Schwabing am vergangenen Wochenende, mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. „Man hat eine Reaktion gesehen. Die Mannschaft hat auf dem Platz eine andere Präsenz gezeigt“, so Dörfler. Nach einem Diagonalball hinter die gegnerische Abwehrkette brachte Benedikt Nowack die Hausherren in Führung ( 20.). Nach dem Seitenwechsel eroberte Maximilian Schwahn den Ball, und Mahdi Nabizadeh, Neuzugang vom TSV Milbertshofen, erzielte bei seinem ersten Einsatz für die Neurieder Erste aus 25 Metern Torentfernung das 2:0 (59.). Jacob Lechner, der in den vergangenen fünf Jahren für den Testspielgegner aufgelaufen war, bereitete über die linke Seite den dritten Treffer vor. Lasse Wippert verwertete Lechners Vorarbeit aus kurzer Distanz (74.). Ihre Generalprobe vor dem Bezirksliga-Auftakt bei der SpVgg 1906 Haidhausen am kommenden Sonntag bestreiten die Neurieder an diesem Samstag um 14 Uhr beim FSV Pfaffenhofen, dem Vorjahres-Achten der Bezirksliga Nord. (te)