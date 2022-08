TSV Neuried: Fußballerinnen verlieren Testspiel gegen Bayernligisten

Torschützin zum zwischenzeitlichen 1:1: Neurieds Neuzugang Sevdi Maloku (r.) traf per Weitschuss. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Die Fußballerinnen des TSV Neuried mussten sich mit 3:4 gegen die Bayernligisten aus München geschlagen geben.

Neuried – Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried haben das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den SC Amicitia München mit 3:4 (2:1) verloren. Trainer Helmut Mayerhofer konnte mit der Niederlage aber leben, schließlich waren die Gäste im Sommer in die Bayernliga aufgestiegen, spielen also zwei Ligen höher als der TSV. „Die erste Halbzeit war super.

Nach dem Seitenwechsel konnte Amicitia das Spiel drehen

Im zweiten Durchgang hat man etwas den Unterschied gemerkt, aber wir haben immer noch ordentlich mitgehalten“, so Neurieds neuer Coach.

Die Münchnerinnen gingen nach 14 Minuten in Führung. TSV-Neuzugang Sevdi Maloku (kam vom SC Biberbach) gelang jedoch per Weitschuss die perfekte Antwort, Emma Zielinski brachte die Gastgeberinnen sogar mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der SC mit zwei Treffern die Partie. Zielinski konnte zwar zum 3:3 ausgleichen, und Neuried hatte in der Schlussphase sogar das 4:3 auf dem Fuß, doch im direkten Gegenzug erzielten die Gäste das Siegtor.