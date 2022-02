TSV Neuried: Niederlage „eigentlich eine Frechheit“ - nur das Ergebnis stimmt nicht gegen Ampfing

Starke Vorstellung: Der TSV Neuried verkaufte sich gegen den Landesligisten TSV Ampfing teuer. Thomas Maier (l.) erzielte sogar noch das vermeintliche 2:2, das aber wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. © Michael Schönwälder

Nur eines hatte Neuried-Coach Josip Hrgovic am Auftritt seiner Mannschaft im Testspiel gegen den Landesligisten TSV Ampfing am Samstag zu bemängeln: das Ergebnis.

Neuried – „Dass wir das Spiel verloren haben, ist eigentlich eine Frechheit“, sagte Hrgovic nach der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenneunten der Landesliga Südost.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war er dagegen sehr zufrieden – und konnte, da es nicht um Punkte ging, auch die Niederlage verschmerzen. „Es hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Die Mannschaft hat sehr gut unseren Matchplan umgesetzt und das gezeigt, woran wir im Training arbeiten“, lobte der TSV-Coach. So wie beim Führungstreffer nach einer guten halben Stunde, bei dem sich die Grün-Weißen mit wenigen Kontakten vom eigenen Strafraum bis vors Tor der Gegner kombinierten und Lasse Wippert schließlich per Heber vollendete. Trotz weiterer Möglichkeiten verpassten es die Gastgeber allerdings, die Führung auszubauen. Stattdessen führte ein Eigentor von Winter-Neuzugang Deniz Püseli zum 1:1-Ausgleich (58.). Zuvor hatte es einiges Durcheinander im Neurieder Strafraum gegeben. „Es war sehr viel Ping-Pong, und plötzlich war der Ball drin“, beschrieb Hrgovic die Situation. Kurz vor Spielende erzielte Daniel Toma auch noch den zweiten Ampfinger Treffer. Thomas Maier sorgte zwar noch für den 2:2-Ausgleich, wurde aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Für den aktuellen Tabellenfünften der Bezirksliga Süd steht am nächsten Sonntag noch ein weiteres Testspiel gegen den SV Dornach und am Wochenende darauf ein Trainingslager am Gardasee an, ehe es am 12. März mit einem Heimspiel gegen SVN München wieder ernst wird. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das müssen wir auch in den nächsten Wochen beweisen“, fordert Hrgovic. (te)