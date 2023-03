TSV Neuried beendet Sieglos-Serie beim Tabellenschlusslicht TSV Großhadern

Sehenswerte Vorbereitung, trockener Abschluss: Neuried Maximilian Schwahn hob den Ball vor seinem 2:0 erst über einen Gegenspieler und zog dann mit einem Flachschuss ab. © Dagmar Rutt

Mit einem souveränen Sieg gegen Schlusslicht TSV Großhadern hat Fußball-Bezirksligist TSV Neuried seine Sieglos-Serie beendet. Für den 4:1-Erfolg reicht den Neuriedern eine starke erste Hälfte.

Neuried – Sie mussten gewinnen und sie haben gewonnen. Im Kellerduell gegen den TSV Großhadern hat der abstiegsbedrohte TSV Neuried einen verdienten 4:1-Sieg (3:0) gefeiert. „Die Erleichterung ist sehr groß“, gestand Trainer Daniel Dörfler nach dem Pflichtsieg. Von Beginn an zeigten sich die Gastgeber fest entschlossen, den überlebenswichtigen Dreier einzufahren. Sie setzten den Tabellenletzten auf dem heimischen Rasenplatz früh unter Druck und provozierten dadurch viele Ballverluste. „Wir sind das Spiel wie ein Pokalspiel angegangen. In der ersten Halbzeit haben die Jungs das sehr gut gemacht“, lobte Dörfler.

In der Anfangsphase spielte sich das Geschehen nahezu ausschließlich in der Hälfte der Großhaderner ab – und schon nach sechs Minuten gingen die Neurieder in Führung: Eine Ecke von Lorenzo Kurras segelte, vom Wind begünstigt, ins lange Eck (6.). In der Folge war Neuried das bessere Team, erspielte sich aber bis auf einen Schuss von Lasse Wippert von der Strafraumkante (11.) vorerst keine weiteren Möglichkeiten. „Spielerisch war noch Luft nach oben, aber kämpferisch hat es gepasst“, fand Dörfler.

Anders als oftmals in der Vergangenheit hatten die Gastgeber im ersten Durchgang zwar nur wenige Tormöglichkeiten, diese verwerteten sie aber konsequent. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte hob Maximilian Schwahn die Kugel über einen Großhaderner hinweg, legte sie sich auf seinen rechten Fuß und erzielte mit einem trockenen Flachschuss das 2:0 (30.).

Dass die Neurieder vor allem in der ersten Halbzeit den nötigen Einsatz an den Tag legten, zeigte sich unmittelbar nach dem Anstoß: Da lehnte sich die Mannschaft trotz der 2:0-Führung nicht zurück, sondern setzte den Gegner sofort wieder unter Druck und lief bis zum gegnerischen Torwart durch. Beinahe folgerichtig fiel kurz darauf der dritte Treffer durch Lasse Wippert, erneut nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte (36.).

In der Halbzeitpause versuchten die Gäste, mit einem Vierfachwechsel gegenzusteuern. Tatsächlich brachte unter anderem die Hereinnahme der erfahrenen Albert Rudnik und Khareem Zelmat kurzzeitig neuen Schwung, und Neuried ließ mit der deutlichen Führung im Rücken nach. „Im zweiten Durchgang hat mir die Spannung und Aggressivität gefehlt“, bemängelte Dörfler. Um den Sieg zittern mussten die Hausherren aber nicht mehr – auch, weil zwei der eingewechselten Spieler den Platz schon vor Spielende wieder verlassen mussten.

Zunächst flog Rudnik nach einer mutmaßlichen Tätlichkeit mit Rot vom Platz (55.), dann wurde Alexander Gula ebenfalls des Feldes verwiesen, nachdem er Wippert mit dem Fuß im Gesicht getroffen hatte (71.). Von diesen Aufregern abgesehen plätscherte die zweite Hälfte aber dahin. Großhadern konnte in Unterzahl nicht viel entgegensetzen, Neuried vergab Chancen leichtfertig.

Für die Highlights sorgten Großhaderns Joker Zelmat, der es mit seinem artistischen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 nach einem weiten Einwurf noch einmal etwas spannend machte (69.), sowie Thomas Maier, der eine Hereingabe von Joker Jonas Einloft zum 4:1-Endstand verwertete (78.). Nach dem Ende der zehn Spiele andauernden Sieglos-Serie kann Neuried neuen Mut schöpfen. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nach dem Sieg von Konkurrent FC Deisenhofen II gegen den MTV Berg allerdings weiterhin fünf Punkte. Weiter geht es für Neuried am Mittwochabend (20 Uhr) beim SV Bad Heilbrunn.

TSV Neuried – TSV Großhadern (3:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren, Karmazyn, Greger - Lechner (56. Altay), Kurras (79. Topic), Legrand (56. Einloft), Maier, Wippert (74. Vrbica) - Schwahn (79. R.Pösl)

TSV Großhadern: Moos; Khabiri (64. Barati), Cosentino (C), Findik (46. A.Gula), Pautz, Mensah, Strasser (46. Akpo), Topcic, Wimmer, I.Bakovic (46. Rudnik), Daqo (46. Zelmat)

Tore: 1:0 Kurras (6.), 2:0 Schwahn (30.), 3:0 Wippert (36.), 3:1 Zelmat (69.), 4:1 Maier (78.)

Rote Karten: Rudnik/Großhadern (55., Tätlichkeit), A. Gula (71., grobes Foulspiel)