TSV Neuried: Balance aus Kampf und Spielstärke

Kämpfen können sie, das bewiesen die Neurieder um Nicolas Legrand (l.) und Paul Greger (r.) in dieser Saison ein ums andere Mal. Doch der Bezirksligist soll sich auch wieder seiner spielerischen Stärken besinnen. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried zeigt sich in der neuen Saison in puncto Kampf- und Zweikampfstärke verbessert. Trainer Daniel Dörfler hofft, dass die Mannschaft ihre spielerischen Qualitäten trotzdem nicht zu sehr aus den Augen verliert.

Neuried – Die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Dieser gleichzeitig simple und dennoch treffende Satz, der Weltmeistertrainer Sepp Herberger zugeschrieben wird, ist bis heute aktuell – und gilt unabhängig von der Spielklasse. Wie unberechenbar der Fußball sein kann, zeigte sich beispielsweise am abschließenden Spieltag der vergangenen Bezirksliga-Saison. Der TSV Neuried befand sich damals auf Platz zehn, nur einen Punkt vor dem auf Relegationsplatz zwölf platzierten TSV Großhadern. Es rechnete aber kaum jemand damit, dass Großhadern noch an Neuried vorbeiziehen könnte, schließlich trafen die Münchner auf den Tabellenzweiten, SpVgg Haidhausen. Doch am Ende gewann Großhadern durch einen Treffer von Tobias Taverna in letzter Minute überraschend mit 3:2 beim großen Favoriten. Die Neurieder konnten das Abrutschen in die Relegation am Ende nur dadurch verhindern, dass sie ihre Partie in Pöcking 3:0 gewannen.

TSV Coach Dörfler: „Müssen uns mehr auf unsere Stärken konzentrieren“

Wenn Neuried an diesem Sonntag um 15 Uhr beim TSV Großhadern an der Heiglhofstraße antritt, sollte also niemand den Fehler machen, die Gastgeber zu unterschätzen, auch wenn diese sich mit zwei Punkten aus fünf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd befinden. Dass die Mannschaft zu Überraschungen fähig ist, bewies Großhadern hinlänglich. Und wie gefährlich Tabellenletzte sein können, erlebte Neuried bereits am vergangenen Samstag, als die Würmtaler gegen das damalige Schlusslicht SV Raisting mit 0:1 verloren.

TSV-Coach Daniel Dörfler war mit dem Verlauf der Partie gegen Raisting etwas unzufrieden. Seine Mannschaft habe sich zu sehr in ein reines Kampfspiel verwickeln lassen, bemängelte er nach Spielende. „Wir müssen uns wieder mehr auf unsere Stärken konzentrieren und haben daran auch unter der Woche gearbeitet“, sagt Dörfler – wenngleich er weiß, dass die Voraussetzungen auf dem engen Platz und in der traditionell hitzigen Haderner Atmosphäre nicht einfach sind.

TSV Neuried: „Können auch dreckige Siege einfahren“

Andererseits haben die Neurieder in dieser Saison bisher gezeigt, dass sie auch kämpfen und sogenannte „dreckige Siege“ einfahren können. „Natürlich müssen wir trotzdem den Kampf annehmen – aber ohne unsere spielerische Stärke zu verlieren. Es geht um die richtige Balance“, betont Dörfler. Am besten sei dies bisher beim 3:2-Auftaktsieg in Haidhausen gelungen.

Weiterhin verzichten müssen die Kicker vom Sportpark auf den angeschlagenen Kapitän Konstantin Kühnle, der im Kasten wohl erneut von Markus Bever ersetzt wird. Angreifer Jonas Einloft fällt mit Sprunggelenkproblemen aus. Dafür stehen die Urlaubsrückkehrer Alpay Uslu und Jacob Lechner wieder voll im Saft, auch Maximilian Le Dren ist wieder eine Option. „Wir werden wahrscheinlich fünf Auswechselspieler haben“, kündigt TSV-Coach Dörfler an.