Neurieds U19 hofft auf ihr Endspiel gegen SB Chiemgau Traunstein

Traunstein müsste gegen den dritten Deisenhofen II patzen

Nach dem deutlichen Sieg gegen den VfL Kaufering hofft die U19 des TSV Neuried auf einen Ausrutscher des Tabellenführers aus Traunstein. So soll es am letzten Spieltag ins Endspiel gehen.

Die A1-Junioren des TSV Neuried haben auch in ihrem vorletzten Saisonspiel ihre Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Das 8:1 beim VFL Kaufering war der sechste Sieg in Serie, nie schossen die Grün-Weißen dabei weniger als vier Tore. „Auch davor haben wir uns viele Chancen herausgespielt. Aber die Jungs sind kaltschnäuziger geworden. Und aktuell haben sie vielleicht einfach einen Lauf“, sagte Coach Davide Taurino. Beim Tabellensechsten trug sich die halbe Mannschaft in die Torschützenliste ein: Vinzenz Rembs und Paul Wolf sorgten bereits mit den ersten beiden Torschüssen für die 2:0-Führung, dank Lasse Wippert, Maximilian Kriebel (2), Marko Ralic, Jonas Prangenberg und Jasper Krüger kamen die Kicker von der Parkstraße einem zweistelligen Ergebnis nahe. Mit 57 Punkten steht Neuried in der Bezirksoberliga dennoch nur auf dem zweiten Platz. Am kommenden spielfreien Wochenende muss der TSV auf einen Ausrutscher von Tabellenführer SB Chiemgau Traunstein (59 Punkte) beim Dritten, FC Deisenhofen II, hoffen. Dann hätte Neuried am letzten Spieltag in Traunstein ein Endspiel um die Meisterschaft.

