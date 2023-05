Neurieds U23 verteilt vier Geschenke an den Ex-Coach – Gräfelfing II erkennt Herakles nicht wieder

Florian Adam war lange in unterschiedlichen Funktionen beim TSV Neuried beschäftigt. © Michael Schönwälder

In der Kreisklasse 3 hat der SV-Waldeck Obermenzing II gegen den TSV Neuried gewonnen. Gräfelfing II musste sich mit Herakles die Punkte teilen.

Neuried – Jahrelang war Florian Adam in verschiedenen Positionen für den TSV Neuried tätig, unter anderem in der Rückrunde der vergangenen Saison als Cheftrainer der zweiten Herrenmannschaft. Im Winter kehrte Adam jedoch zu seinem Heimatverein SV Waldeck-Obermenzing zurück, wo er seither ebenfalls die zweite Mannschaft in der Kreisklasse trainiert. Am Sonntag traf der Coach nun erstmals auf seinen alten Verein und fügte der Neurieder U23 eine 3:5-Niederlage zu.

SV Waldeck-Oberm. II – TSV Neuried II 5:3 (3:2)

Im Duell zweier bereits geretteter Mannschaften waren die Offensivreihen gut aufgelegt, doch hinten ließen beide Teams einige Lücken. Marius Pfeil schoss Gastgeber Waldeck bereits nach fünf Minuten in Führung, Julien Kriebel gelang in der 22. Minute der Ausgleichstreffer. Es ging turbulent weiter: Nach Fabian Humberts Doppelpack für Waldeck (35., 39.) sorgten Devrim Tacyildiz per Distanzschuss und David Gasbarro wieder für den Ausgleich. In der Schlussphase schossen Florian Koecheler (80.) und Finn von Weitershausen (84.) die Gastgeber zum Sieg.

„Wir können die Niederlage verkraften, aber wir sind von der Leistung enttäuscht. Von den fünf Gegentoren waren vier Geschenke“, bemängelte Neurieds Trainer Efecan Ölmez. (te)

TSV Neuried II: Bever; Dosi, Dav.Gasbarro, Thiessen, Vetterl (C), Loncar, Batarilo, Nabizadeh, Boberg, Tacyildiz, J.Kriebel; Dehkordi, Dan.Gasbarro, Prempeh

Tore: 1:0 Pfeil (5.), 1:1 J.Kriebel (22.), 2:1, 3:1 Humbert (35., 39./FE), 3:2 Tacyildiz (40.), 3:3 Dav.Gasbarro (53.), 4:3 Koecheler (80.), 5:3 von Weitershausen (84.)

Zeitstrafe: Thiessen/Neuried (84., Meckern)

TSV Gräfelfing II – Herakles SV Mün. 1:1 (0:0)

Im letzten Heimspiel der Saison ist der TSV Gräfelfing II nicht über ein 1:1 gegen Schlusslicht Herakles SV München hinausgekommen. „Wir waren bemüht, aber es hat nicht gereicht“, sagte TSV-Trainer Thomas Ochsenkühn. Da die kleinen Wölfe den Klassenerhalt sicher haben, war das Ergebnis zu verschmerzen. Zumal das Remis leistungsgerecht war. „Der Punkt war nicht unverdient für Herakles“, betonte Ochsenkühn.

Vor dem Anpfiff staunten die Gräfelfinger nicht schlecht, als die Gäste ankamen. Bis auf zwei Spieler erkannte Ochsenkühn keinen im Vergleich zum 4:0-Hinspielsieg wieder. Wie er erfuhr, haben sich zahlreiche Studenten dem Verein angeschlossen, die offenbar in Zukunft die zweite Mannschaft bilden sollen.

„Das waren richtig fitte Jungs“, sagte Ochsenkühn. Im ersten Durchgang war seine Elf spielbestimmend, traf aber das Tor nicht. Kurz nach der Pause ließen die kleinen Wölfe einen Gäste-Spieler aus dem Rückraum zum Abschluss kommen und erhielten mit dem 0:1 die Quittung (50.). Daniel Ochsenkühn gab mit einem direkt verwandelten Freistoß die perfekte Antwort (55.). (te)

TSV Gräfelfing II: Kursawe; Konarski (C), Popic, Daniell, Sonst, Vogel, Bartmann, Steitz, K.Lippert, D.Ochsenkühn, Nguyen; Geißler, Schlüter, Kilic, Özyurt

Tore: 0:1 (50.), 1:1 D.Ochsenkühn (55.)