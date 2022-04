TSV Neuried Futsal: Regionalligist will noch höher hinaus - „noch lange nicht am Ende angelangt“

Neurieds Futsal-Coach Mathieu Jerzewski hat mit seinen Schützlingen in der kommenden Saison viel vor. © Rutt

Futsal-Regionalligist TSV Neuried hat die beste Saison der Vereinsgeschichte hinter sich – obwohl längst nicht alles perfekt lief. Für die kommende Spielzeit sind die Grün-Weißen auf der Suche nach Neuzugängen.

Neuried – Vor dreieinhalb Wochen haben die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried die Saison beendet – mit Platz fünf, dem besten Resultat der Vereinsgeschichte. Doch eine monatelange Pause gibt es nicht. Schon gestern Abend stieg das Team von Trainer Mathieu Jerzewski wieder in den Trainingsbetrieb ein. Ab 7./8. Mai spielen die Neurieder Futsaler mit FC Regensburg, TSV 1860 München, SVK Futsal Allgäu, FC Deisenhofen und den Ingolstadt Panthers um den bayerischen Verbandspokal, der zum zweiten Mal nach 2019 stattfindet (der offizielle Spielplan steht noch nicht). Bis Ende Juli möchte Jerzewski mit seinem Team weitertrainieren. Nach einer Pause im August beginnt die zweite und finale Vorbereitungsphase auf die kommende Regionalliga-Saison.

Dann gilt es für Neuried, die Platzierung der soeben abgeschlossenen Spielzeit zu bestätigen – oder sogar zu steigern. Denn trotz des am Ende guten Ergebnisses ist der Trainer nicht rundum zufrieden. „Es gab einige gute bis sehr gute Partien, aber auch im krassen Gegensatz sehr schlechte Teamleistungen. Diese Inkonstanz muss abgestellt werden. Wir müssen dahinkommen, in jeder Partie auf der Höhe zu sein“, sagt der TSV-Coach. Man habe sich „zu oft selbst ein Bein gestellt“ und teilweise Glück gehabt, „dass wir dank einer guten Halbzeit noch punkten konnten“, sagt Jerzewski nach einer umfassenden Aufarbeitung der Saison. Allerdings bewertet er Moral und Siegermentalität sowie das Festhalten am besprochenen Spielplan positiv, ebenso die taktische Steigerung in Richtung Saisonende.

TSV Neuried Futsal: Regionalligist will seine Leistungen weiter steigern

Am meisten ärgerten den Neurieder Übungsleiter immer wieder aufkommende Hektik und mangelnde Disziplin, insbesondere die teilweise ausufernden Diskussionen mit den Schiedsrichtern. „Da war ich jedes Mal innerlich stinksauer. Es ist unnötig, denn wir haben durch solches Auftreten definitiv einige Punkte liegen gelassen.“

Kurz nach Saisonstart erlebte Neuried eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg (davon fünf Niederlagen), und auch im neuen Jahr lief es einige Wochen lang nicht rund. Doch die Grün-Weißen schafften die Wende. Emotionaler Höhepunkt war für Jerzewski der 4:3-Sieg in letzter Minute beim bisherigen Angstgegner, FC Deisenhofen, drei Spieltage vor Saisonende – damit war der Klassenerhalt so gut wie perfekt.

Wir sind noch lange nicht am Ende unseres Schaffens angelangt.

In der kommenden Saison würden die Neurieder aber gern kürzer um den Ligaverbleib bangen. „Wir wollen das Jahr bestätigen, sprich: uns unter anderem taktisch verbessern, mehr Disziplin und Mentalität integrieren und das Punktekonto nach Saisonende im Vergleich zu 21/22 weiter steigern“, kündigt Jerzewski an. Seine eigene Motivation ist ungebrochen. Auch über die „hochprofessionelle Zusammenarbeit“ (Jerzewski) mit dem während der Saison vom Spieler zum spielenden Co-Trainer beförderten Erik Martori ist er voll des Lobes. Er sagt: „Wir sind noch lange nicht am Ende unseres Schaffens angelangt – mit ,wir‘ meine ich das gesamte Team. Jeder ist gewillt, seinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung zu leisten.“

Aktuell sind die Neurieder Futsaler auf der Suche nach Neuzugängen. „Wir wollen und müssen den Konkurrenzdruck erhöhen, um so auch jeden einzelnen Spieler gezielt und mehr fördern zu können“, so Jerzewski. Anmeldungen für ein Probetraining sind per Mail möglich an futsal@tsv-neuried.de. (Tobias Empl)