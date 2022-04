TSV Neurieds junger Spielmacher Alpay Uslu im Aufwind

Eine starke Leistung lieferte Alpay Uslu (r.) bei Neurieds jüngster 2:5-Niederlage in Denklingen ab. Knüpft er daran an, dürften regelmäßige Startelfeinsätze hinzukommen. © A-Foto: Walter Wohlrab

Der TSV Neuried wartet im Jahr 2022 noch auf den ersten Sieg. Heute Abend wollen die Grün-Weißen gegen den MTV Berg das Ruder herumreißen. Mut macht Spielmacher Alpay Uslu.

Neuried – Im Auswärtsspiel des TSV Neuried am Samstag beim Bezirksliga-Zweiten, VfL Denklingen, schickte sich Alpay Uslu zwischenzeitlich an, zum Mann des Spiels zu werden. Nach dem frühen 0:2-Rückstand traf er zunächst per direkt verwandeltem Freistoß zum 1:2-Anschluss, und keine Minute später schickte er mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle Lasse Wippert auf die Reise, der nur noch durch ein Foul zu stoppen war.

Doch anschließend nahm das Spiel nicht die von ihm und seinem Team erhoffte Wendung: Maximilian Schwahn verschoss den fälligen Strafstoß, und obwohl sich Uslu mit einem Abstaubertor – nach gütiger Mithilfe der VfL-Abwehr – noch ein zweites Mal in die Torschützenliste eintragen konnte, gingen am Ende die Gastgeber mit 5:2 als Sieger vom Platz. Zum Matchwinner avancierte der 70 Minuten lang weitgehend unsichtbare Denklinger Simon Ried, dank eines Doppelpacks innerhalb von acht Minuten.

TSV Neuried: Alpay Uslu auch gegen den MTV Berg ein Kandidat für die Startelf

Der Frust auf Neurieder Seite über die verpasste Gelegenheit war hinterher groß. Doch schon heute Abend bietet sich die nächste Chance, den ersten Dreier im neuen Jahr einzufahren. Die neuntplatzierten Neurieder empfangen den Tabellenzehnten, MTV Berg, zum Flutlichtspiel (19 Uhr, Am Sportpark). Die ursprünglich für den 3. April angesetzte Partie war wegen des Wintereinbruchs verlegt worden.

Uslu dürfte nach seiner starken Leistung wohl erneut gute Chancen auf einen Platz in der ersten Elf haben. Der 20-Jährige, der gerne wie ein klassischer Spielmacher agiert, kam in dieser Saison bisher häufiger von der Bank, half des Öfteren auch in der zweiten Mannschaft aus. Knüpft er an seine Leistung in Denklingen an, könnte er in den kommenden Wochen aber über einen längeren Zeitraum eine Chance in der Startelf bekommen.

TSV Neuried: Maximilian Demmer und Alexander Greisel fehlen wohl bis Saisonende

Allzu viele Alternativen hat das Trainerteam Josip Hrgovic und Daniel Dörfler derzeit ohnehin nicht. Mit Kapitän Konstantin Kühnle, seinem Stellvertreter Alexander Greisel, Maximilian Demmer, Jonas Einloft und Patrick Gegenbauer fehlten zuletzt fünf unumstrittene Leistungsträger. Während Demmer berufs- und Greisel verletzungsbedingt in dieser Saison wohl gar nicht mehr zum Einsatz kommen werden, könnte immerhin Gegenbauer für das Spiel gegen Berg wieder eine Option werden.

Die Gäste vom Ostufer des Starnberger Sees, die fünf Punkte hinter Neuried platziert sind, warten im neuen Jahr ebenfalls noch auf den ersten Sieg – spielten in vier Spielen aber immerhin dreimal Unentschieden. Im Hinspiel feierte Berg einen verdienten 2:0-Sieg. Geht es nach dem Gesetz der Serie, müsste der Sieger heute Abend jedoch wieder Neuried heißen: In den vergangenen sechs Duellen beider Teams ging jeweils die Heimmannschaft als Sieger vom Platz. (TOBIAS EMPL)