Pentenrieds kuriose Erkenntnis: „Kaum spielst du schlecht, gewinnst du“

Von: Michael Grözinger

Im Sommer übernimmt mit Alexander Strahberger ein alter Bekannter am Römerfeld das Trainer-Amt. © Andrea Jaksch

Dass im Fußball nicht immer die vermeintlich bessere Mannschaft gewinnt, ist kein Geheimnis. Der TSV Pentenried durfte das nun binnen kürzester Zeit zweimal erfahren – einmal als Leidtragender und einmal als Profiteur.

Pentenried – Vor Wochenfrist gegen den SV Inning sprach TSV-Trainer Alexander Strahberger davon, dass seine Elf die „klar bessere Mannschaft“ gewesen sei und das Spiel hätte „gewinnen müssen“.

Die Römerfelder unterlagen 3:4. Besser klappte es am Sonntag beim FC Puchheim, von wo Pentenried nach zwei Fernschuss-Toren einen 2:1-Sieg und die ersten Punkte nach dem Aufstieg in die Kreisklasse entführte.

Dass die Gastgeber fast die gesamte Spieldauer über das bessere Team gewesen waren, veranlasste Strahberger zur scherzhaft gemeinten Aussage: „Kaum spielst du schlecht, gewinnst du.“ Natürlich wird seine Mannschaft nun nicht dazu übergehen, absichtlich schlechte Leistungen zu bringen und sich auf ihre Distanzschuss-Qualitäten zu verlassen. Aber alleine für die Moral des zuletzt arg gebeutelten Aufsteigers war der Sieg Gold wert. Denn nun wissen die Pentenrieder zwei Dinge: Sie können auch in der Kreisklasse mithalten (wie gegen Inning) und sie können auch in der Kreisklasse gewinnen (wie gegen Puchheim). Vielleicht bringt der TSV bald mal beides in einem Spiel zusammen. (mg)