Pentenried wieder ungeschlagen – Punkteteilung hilft Inning kaum weiter

Von: Kilian Drexl

Haben wieder das Sagen beim Fußball-Kreisklassisten: Chefcoach Magnus Piele (r.) und Co-Trainer Paul Hense. A-Foto: RUtt © DAGMAR RUTT

Der TSV Pentenried und Trainer Magnus Piele mussten am Sonntagnachmittag nach langer Führung den späten Ausgleich schlucken.

Nachdem unter der Woche gegen Tabellenführer Egenburg der erste sportliche Sieg 2023 errungen worden war und man zusätzlich drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekommen hatte (wir berichteten), hat der TSV Pentenried am Sonntag wieder nicht verloren. „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt unterschrieben. Zur Halbzeit sage ich, dass wir das Spiel ganz klar gewinnen müssen“, fasste Piele seine Gefühlswelt nach Abpfiff zusammen. Die Pentenrieder waren im ersten Spielabschnitt klar überlegen, nutzten ihre Chancen aber nicht. Erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff belohnten sich die Hausherren: Nicolas Krafft erlief einen langen Ball, legte ihn an Puchheims Keeper Alexander Nitsche vorbei und schob ein. In Halbzeit zwei kam Puchheim besser ins Spiel, und die Partie wurde zunehmend emotionaler. „Wir haben den Kampf gut angenommen, aber schwächen uns dann mit einer völlig dummen Aktion selbst“, sagte Piele. Phillip Stemmer sah Gelb-Rot, weil er den Ball nach einem vermeintlichen Foulspiel in die Hand genommen hatte. Pentenried bekam später vom Elfmeterpunkt die Chance auf die Vorentscheidung, doch Omer Grbic vergab. Im Gegenzug kam Puchheim durch Jannik Lutz kurz vor Schluss zum Ausgleich. (kd)

„Die verlorenen Punkte sind sehr ärgerlich“ – Inning kassiert späten Ausgleich

Es war ein Hin und Her zwischen dem SV Igling und dem SV Inning. Am Ende hilft die Punkteteilung keiner der beiden Mannschaften so recht weiter. Die Inninger starteten gut in die Partie und hatten ein klares Chancenplus. Das Tor erzielten allerdings die Iglinger nach einem schläfrigen Abwehrverhalten. Auch in der Folge blieben die Ammerseer stark, doch erneut trafen die Gastgeber. Aber die Mannschaft von Coach Wolfgang Kampinski ließ sich davon nicht beirren und versuchte es weiter – und kam per Elfmeter durch Xaver Scheidl zum Anschluss. In der Pause wurde Kampinski etwas lauter, seine Worte fruchteten. Hochverdient fielen Innings Treffer zum 2:2 durch Joker Korbinian Wittek (72.) und 3:2 durch Mathias Schoppe (84.). Doch mit nur 13 Mann, von denen sich auch noch Martin Pangerl verletzte, schwanden am Ende die Kräfte. In der Nachspielzeit glückte Igling der Ausgleich. „Ich habe Gutes gesehen, aber die verlorenen Punkte sind sehr ärgerlich“, sagte Kampinski. (tao)