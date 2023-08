TSV Pentenried will sich in Kreisklasse etablieren und setzt dabei auf Kontinuität

Zufrieden mit der Vorbereitung: Pentenrieds Trainer-Duo Magnus Piele (l.) und Paul Hense. © Dagmar Rutt

Der TSV Pentenried gibt sich nach der guten Vorbereitung selbstbewusst. Als Ziel peilt der Verein die Etablierung in der Kreisklasse an.

Pentenried – Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, dass die Fußballer des TSV Pentenried nach neunjähriger Absenz in die Kreisklasse zurückgekehrt sind. Der Anspruch des Vereins ist es, sich dort wieder zu etablieren. Die Chancen dafür scheinen derzeit nicht schlecht zu stehen.

In der vergangenen Spielzeit hatte es lange so ausgesehen, als bliebe es bei einem einjährigen Ausflug in die Kreisklasse. Die Herbstrunde schloss der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz ab, und auch in der Abstiegsrunde lief es zunächst überhaupt nicht rund. Doch Ende April kehrte das Aufstiegstrainer-Duo Magnus Piele und Paul Hense zurück und schaffte noch die Wende.

TSV Pentenried führt Lauf der Schlussphase in der Vorsaison fort

Diesen Schwung konnte die Mannschaft offenbar über die Sommerpause mitnehmen. „Bis jetzt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Natürlich ist Urlaubszeit, aber wir haben einen breiten Kader, und die Trainingsbeteiligung ist insgesamt gut“, sagt Piele.

Um die fünf Ersatzspieler hatten die Pentenrieder bisher in allen Vorbereitungs- und Pokalspielen zur Verfügung, und auch die Ergebnisse machen Mut: Nach einem 3:2-Erfolg gegen den SV Haspelmoor (A-Klasse) kegelten die Römerfelder sogar Bezirksliga-Absteiger SC Unterpfaffenhofen-Germering aus dem Pokal und setzten sich in der nächsten Runde im Elfmeterschießen gegen den TSV Oberalting-Seefeld durch.

Erst am Freitag gab es mit einer 0:2-Pleite im Test gegen Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen den ersten leichten Dämpfer, das Pokalspiel beim 1. SC Gröbenzell gestern Abend war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet.

„Wenn alle verletzungsfrei und nicht im Urlaub sind, haben wir eine schlagkräftige Truppe.“

Nicht nur auf der Trainerposition, auch im Kader setzen die Pentenrieder auf Kontinuität. „Wenn alle verletzungsfrei und nicht im Urlaub sind, haben wir eine schlagkräftige Truppe“, sagt Piele. Torhüter Jan Krohn musste ersetzt werden, da er sich einen Handgelenksbruch zugezogen hat. Mit dem 35-jährigen Michele Tirabasso (zuvor TSV Alling) konnten die Römerfelder einen erfahrenen Neuzugang nach Pentenried locken, der sich im Pokal auch gleich als Elfmeter-Killer auszeichnen durfte.

Er soll sich mit Raphael Apostoli einen Zweikampf im Tor liefern. Mit Michael Zeug (26) von Kreisligist BC Rinnenthal (bei Augsburg) brachte Tirabasso einen gestandenen Mittelfeldspieler mit, er fehlt aber noch verletzt. Und Quirin Wiedemann, der inzwischen nicht nur Spieler, sondern auch Teil des Trainerteams ist, soll nach seinem Knöchelbruch langsam wieder herangeführt werden.

Den Pentenriedern ist durchaus zuzutrauen, sich im Vergleich zur Vorsaison zu steigern. Eine Platzierung gibt Piele aber nicht vor. „Wir lassen es auf uns zukommen. Es ist eine interessante Gruppe ohne einen klaren Favoriten“, so der TSV-Coach. Wichtig werde es für alle Mannschaften sein, gut aus den Startlöchern zu kommen und die Urlaubs- und Wiesnzeit bestmöglich zu überstehen.

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Pentenried – SV Haspelmoor 3:2, TSV Pentenried – SC Unterpfaffenhofen 2:1 (Pokal), TSV Pentenried – TSV Oberalting-Seefeld 5:4 n.E. (Pokal), TSV Pentenried – SC Pöcking-P. 0:2, 1. SC Gröbenzell – TSV Pentenried (Pokal, bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), TSV Pentenried – TV Stockdorf (Sonntag, 6. August, 16 Uhr)

Erstes Punktspiel: SF Breitbrunn – TSV Pentenried (Freitag, 11. August, 19 Uhr)