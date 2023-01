Auf die Party folgt der Kater: TSV Pentenried setzt auf Neuanfang in der Abstiegsrunde

Fällt mehrer Monate aus: Im letzten Spiel des Jahres verletzte sich Ex-Landesligaspieler Quirin Wiedemann (am Ball) schwer am Knöchel. Foto: © Photographer: Andrea Jaksch

Mit großem Jubel stieg der TSV Pentenried über die Relegation in die Kreisklasse auf. Jetzt schlägt der triste Liga-Alltag zu. Und Quirin Wiedemann fällt lange aus.

Pentenried – Im Sommer 2022 hatten die Fußballer des TSV Pentenried ordentlich Grund zum Feiern. Neun Jahre nach dem Kreisklassen-Abstieg, acht Jahre nach dem Absturz in die B-Klasse, gelang ihnen über die Relegation die Rückkehr in die Kreisklasse. Nach zwei packenden Derbys gegen den Gautinger SC, in denen Pentenried knapp das Nachsehen hatte, landete der TSV in der Trostrunde.

Dort feierte er dank eines souveränen 4:0-Siegs gegen den SV Germering am 9. Juni den Aufstieg. Mit den Landkreis-Rivalen Gautinger SC, TSV Gilching-Argelsried II, dem SV Inning und dem TSV Oberalting-Seefeld warteten einige attraktive Gegner in der Kreisklasse 2 auf den TSV. „Erst der Aufstieg und jetzt solche Gegner. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus“, kommentierte Michael Möhwald, Abteilungsleiter und Kapitän, damals euphorisch.

Doch auf die Party folgte der Kater. Den Römerfeldern ist es nicht gelungen, den Schwung mitzunehmen und auch die Kreisklasse aufzumischen. Mit zwölf Punkten aus 14 Spielen schlossen sie die erste Hälfte der Saison als Vorletzter ab und starten ab Ende März mit nur einem Punkt in die Abstiegsrunde.

Besonders zu Saisonbeginn tat sich die Mannschaft schwer. Rückkehrer Alexander Strahberger, der nach vier Jahren Abwesenheit wieder auf der Trainerbank des TSV Pentenried Platz nahm, konnte wegen zahlreicher verletzter Spieler und Urlauber in der Vorbereitung nicht so arbeiten, wie erhofft. Das erste Saisonspiel gegen den TSV Alling hätte er angesichts der Personalnot am liebsten verlegt, es ging schließlich mit 0:4 verloren. Statt der Aufstiegshelden liefen teilweise Spieler auf, die sich in der zweiten Mannschaft in der C-Klasse deutlich wohler fühlen. Von den sieben Hinrundenspielen gewann Pentenried nur ein einziges, mit 2:1 beim FC Puchheim, und erkämpfte sich ein 1:1-Unentschieden im Derby beim Gautinger SC. Die anderen fünf Partien gingen verloren. In der Rückrunde allerdings zeigte der Trend leicht nach oben: In sieben Spielen setzte es nur drei Niederlagen – darunter eine bittere 1:8-Klatsche beim TSV Oberalting – bei zwei Siegen und zwei Unentschieden. Zum Abschluss gelang der Strahberger-Elf sogar ein überraschender 4:3-Erfolg gegen den bis dahin noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Gilching-Argelsried II, für den es allerdings in diesem Spiel um nichts mehr ging.

Dank des Mini-Endspurts landeten die Pentenrieder als Siebter drei Punkte vor Lokalrivale Gauting. Mit 43 Gegentoren hatte Pentenried die schwächste Defensive der Liga, ein Spiel ohne Gegentor gelang der Mannschaft nicht. Offensiv war die Ausbeute mit 23 Treffern zwar ebenfalls nicht berauschend, bewegte sich aber im unteren Ligadurchschnitt.

Der TSV Pentenried verfügt über wenige herausragende Einzelspieler, sondern kommt über die mannschaftliche Geschlossenheit. Eine Ausnahme bildet Ex-Landesligaspieler Quirin Wiedemann, der vor gut einem Jahr vom TSV Gilching-Argelsried zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Er kam in der bisherigen Saison jedoch urlaubs- und berufsbedingt nur zu sieben Einsätzen (zwei Tore, zwei Assists). Beim 4:3 gegen Gilching verletzte sich Wiedemann dann auch noch schwer am Knöchel und wird voraussichtlich mehrere Monate fehlen.

Dauerbrenner des TSV Pentenried war neben Routinier Philipp Stemmer der Youngster Björn Papelitzky. Er stand in jedem Spiel in der Startelf und erzielte fünf Treffer, darunter das späte 2:2-Ausgleichstor im Derby-Rückspiel gegen den GSC. Noch torgefährlicher war nur Nicolas Krafft (7 Tore).

Trotz der bisher durchwachsenen Saison ist für Pentenried noch alles drin. Dass die Mannschaft als Aufsteiger nun in der Abstiegsrunde gelandet ist, ist keine große Überraschung. Doch in der Rückrunde hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auf Kreisklassen-Niveau mithalten kann, und bei einer besseren Vorbereitung als im Sommer ist der Klassenerhalt auf jeden Fall drin. Trainer Strahberger hatte schon vor Saisonbeginn angekündigt: „Das ist das Schöne am neuen Spielmodus. Wir haben nach der Winterpause noch alle Möglichkeiten, auch wenn wir bis dahin fast alles verloren haben sollten.“

Die Abstiegsrunde beginnt für Pentenried am 26. März mit einem Auswärtsspiel beim SV Inning, das erste Vorbereitungsspiel ist am 5. März bei Grün-Weiß Gröbenzell angesetzt. (Tobias Empl)

Bilanz zur Winterpause

Ausgegebenes Saisonziel: Klassenerhalt (im Soll)

Ziel für die restliche Saison: Klassenerhalt

Bester Torschütze: Nicolas Krafft (7 Tore)