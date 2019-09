Krohn verschuldet und pariert Strafstoß bei Heimsieg

Tor des Tages fällt früh

von Michael Grözinger schließen

„Der Fußballgott wollte heute, dass wir 1:0 gewinnen.“ Daniele Rachella, Trainer des TSV Pentenried, wusste, dass das Heimspiel seiner Elf gegen den SV Puchheim auch anders hätte ausgehen können.

Am Ende aber nutzten die Römerfelder ihre Chancen schlicht besser: Nicolas Krafft besorgte bereits nach sieben Minuten den Siegtreffer für die Gastgeber. In der Folge baute Pentenried aber ab, der SV nahm das Heft des Handelns in die Hand. „Wir hatten heute nicht unseren besten Tag“, befand Rachella, der insgesamt von einem ausgeglichenen Spiel sprach. Zehn Minuten vor der Pause hatten die Gäste die perfekte Chance zum Ausgleich, als TSV-Keeper Jan Krohn einen Foulelfmeter verursachte, diesen allerdings anschließend parierte.

TSV Pentenried – SV Puchheim 1:0 (1:0)

TSV Pentenried: Krohn; Möwald (C), Lechner, P.Stemmer, Pasalic, Schmidt, Krafft, Schneider, Wukonigg, Zanggl, T.Stemmer; Serrano, Rachella, Kühl

Tor: 1:0 Krafft (7.)

Bes. Vorkommnis: Krohn/Pentenried pariert Foulelfmeter (35.)