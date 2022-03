TSV Pentenried: Auch mit Magnus Piele sollen weiter Erfolge her - der Aufstieg ist das Ziel

Frisches Führungsduo: Magnus Piele (r.) hat als neuer Coach des TSV Pentenried ab sofort das Sagen am Römerfeld. Unterstützt wird er vom spielenden Co-Trainer Paul Hense. © dagmar rutt

Der neue Trainer soll die Erfolgsserie weiter fortsetzen. Magnus Piele übernimmt zur Rückrunde den Posten des Cheftrainers beim A-Klassisten TSV Pentenried.

Pentenried – Die Nachfolge eines erfolgreichen Trainers anzutreten, ist keine einfache Aufgabe. Das weiß auch Magnus Piele. Nachdem Cheftrainer Franz Möhwald in der Winterpause aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, hat der 30-Jährige nun interimsweise das Traineramt beim A-Klassisten TSV Pentenried übernommen. Gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Paul Hense und unterstützt von Abteilungsleiter und Kapitän Michael Möhwald coacht Piele die Mannschaft bis zum Saisonende, ehe im Sommer Ex-Coach Alexander Strahberger zurückkehrt.

„Die Fußstapfen von Franz Möhwald sind natürlich groß“, sagt Piele. Der ehemalige Trainer hatte seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren den Erfolg zurückgebracht und nach Jahren des Mittelmaßes wieder Aufstiegshoffnungen geschürt. Übergeben hat Franz Möhwald die Mannschaft auf Relegationsplatz zwei der A-Klasse Zugspitze 2, nach einer Serie von sieben Siegen in Folge und nach einem 3:0-Erfolg im Derby gegen den Aufstiegskonkurrenten TV Stockdorf. Der neue Coach – selbst jahrelang beim TSV Pentenried als Spieler aktiv, aber wegen eines Kreuzbandrisses derzeit nicht einsatzfähig – würde diesen Schwung natürlich am liebsten auch ins neue Jahr mitnehmen. In den Vorbereitungsspielen gelang dies allerdings nur bedingt.

Nach mäßigen Testspielerfolgen: „Die Vorbereitung war turbulent, mit einigem Auf und Ab“

Von fünf Testspielen verloren die Römerfelder drei, spielten einmal Unentschieden und feierten mit einem 3:2 bei der DJK Würmtal II (C-Klasse) lediglich einen Sieg. Immerhin zeigte die Mannschaft bei der Generalprobe gegen die SpVgg Wildenroth nach frühem 0:3-Rückstand Moral und erkämpfte sich noch ein 3:3-Unentschieden. Überbewerten möchte Piele die Freundschaftsspiele nicht, man habe verschiedene Systeme ausprobiert und auf die Ergebnisse auch keinen allzu großen Wert gelegt. Grundsätzlich räumt er jedoch ein: „Die Vorbereitung war turbulent, mit einigem Auf und Ab“. Immer wieder fehlten Spieler verletzungsbedingt, aus beruflichen Gründen oder aufgrund von Corona-Infektionen.

Pünktlich zum Start bei der Reserve des TSV Geiselbullach am Samstag (12.15 Uhr) hat Piele nun jedoch nahezu den kompletten Kader zur Verfügung. Die Pentenrieder (33 Punkte) möchten unbedingt gut aus den Startlöchern kommen, denn die Konkurrenz TV Stockdorf (31), BVTA Fürstenfeldbruck (31) und TSV Hechendorf (30 Punkte, bei einem Spiel weniger) befindet sich auf Tuchfühlung. Auf eine Kampfansage verzichtet der neue Coach. „Es geht sehr eng zu und es kann noch sehr viel passieren. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel.“ Ein wichtiger Baustein im Aufstiegsrennen dürfte die Rückkehr von Quirin Wiedemann vom Landesligisten TSV Gilching-Argelsried sein. „Man sieht auf jeden Fall, dass er höherklassig gespielt hat. Er hebt das Niveau an und kann die anderen mitziehen“, betont Piele. Anders als bei seinem Ex-Klub könnte Wiedemann in Pentenried nicht nur in der Defensive, sondern auch als Achter oder als offensiver Flügelspieler zum Einsatz kommen. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Pentenried – SV Haspelmoor 0:3, DJK Würmtal II – TSV Pentenried 2:3, TSV Pentenried – SV Waldperlach II 2:5, TSV Pentenried – SC Olching II 1:4, TSV Pentenried – SpVgg Wildenroth 3:3

Erstes Punktspiel: TSV Geiselbullach II – TSV Pentenried (Samstag, 26. März, 12.15 Uhr)