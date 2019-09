Pentenried verliert bei Schlusslicht SC Wörthsee

A-Klasse 2 Zugspitze

Beim zuvor punktlosen Schlusslicht SC Wörthsee mit neuem Trainer hat der TSV Pentenried am Donnerstagabend mit 1:2 verloren.

Bereits nach vier Minuten gingen die Hausherren durch Tobias Bartelmus in Führung. In der Folge diktierte der SCW das Geschehen, wohl auch angestachelt durch den neuen Coach Ibrahim Tokdas. Erst nach der Pause wachten die Gäste so richtig auf. Dabei spielte auch die Rote Karte gegen Wörthsees Florian Zacherl für ein grobes Foulspiel im Mittelfeld eine Rolle (51.). Pentenried drückte und traf durch Moritz Langer zum Ausgleich (65.). „Es war in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor“, sagte TSV-Coach Daniele Rachella. Den Siegtreffer erzielten aber die Gastgeber durch Niclas Hauser (83.). „Wir müssen das abhaken und am Sonntag weitermachen“, so Rachella. Dann empfängt Pentenried Tabellenführer SC Maisach II am Römerfeld (15 Uhr), der bislang fünf Siege in sechs Spielen feierte. Besonders die Offensive des Aufsteigers überzeugte mit durchschnittlich mehr als vier Toren pro Spiel. tao

SC Wörthsee –TSV Pentenried 2:1 (1:0)

TSV Pentenried: Krohn; Möhwald, Lechner, P.Stemmer, A.Langer, Krafft, Serrano, Schneider, M.Langer, Zanggl, T.Stemmer; Cetin, Neumann, Rüchardt

Tore: 1:0 Bartelmus (3.), 1:1 M.Langer (65.), 2:1 Hauser (83.)

Rote Karte: Zacherl/Wörthsee (51., grobes Foulspiel)