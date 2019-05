Rachella muss zaubern

Pentenrieds Trainer fehlen in letzter Partie Defensivspieler

von Michael Grözinger - Redakteur

Rechnerisch ist der TSV Pentenried zwar noch nicht gerettet. Bei vier Punkten und zugleich fünf Plätzen Vorsprung auf die Abstiegszone ist die Ausgangslage für die Römerfelder zwei Spieltage vor Schluss jedoch äußerst komfortabel.

Pentenried – Einziges Manko: Der TSV darf im Gegensatz zum Großteil seiner direkten Konkurrenten nur noch einmal ran. Am letzten Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Daniele Rachella spielfrei, entsprechend ist das Heimspiel am Sonntag gegen den FC Emmering II der finale Auftritt der Pentenrieder in dieser Saison (15 Uhr, Am Römerfeld).

Zwar fallen Rachella mit Danijel Pasalic und Magnus Piele zwei wichtige Defensivspieler für die Partie aus. Trotzdem sagt der Coach: „Wir spielen auf Sieg.“ Noch sei der Klassenerhalt nicht sicher – auch wenn die Ausgangslage vielversprechend sei. „Im Fußball weiß man nie“, so Rachella, der zugibt, noch keinen rechten Plan für die Aufstellung in der Defensive zu haben. „Da muss ich etwas zaubern.“ mg