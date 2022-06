Nach Frust-Derby: Zweite Chance für Pentenried - „Müssen das aus den Köpfen rausbekommen“

Frust nach dem Derby gegen Gauting bei Pentenrieds Trainer Magnus Piele (r.) und Co-Trainer Paul Hense. Foto: Rutt © Rutt

Nach der Derby-Niederlage gegen den Gautinger SC haben die Fußballer des TSV Pentenried noch eine zweite Aufstiegschance. In einem Alles-oder-Nichts-Spiel treffen sie in Gilching auf den SV Germering.

Pentenried – Mit einem Derby-Sieg gegen den Gautinger SC in die Kreisklasse aufzusteigen, das war der große Traum der Fußballer des TSV Pentenried. Doch der Lokalrivale hatte sich am Pfingstsonntag knapp mit 1:0 durchgesetzt und bleibt nach dem 4:4 im Hinspiel in der Kreisklasse. Der Pentenrieder Aufstiegstraum lebt dennoch. In der Lucky-Loser-Runde bietet sich dem Team von Trainer Magnus Piele heute Abend in Gilching gegen den SV Germering die zweite und letzte Chance (18.30 Uhr, Talhofstraße).

Bereits unmittelbar nach Spielende am Sonntag hatte TSV-Kapitän und Abteilungsleiter Michael Möhwald die Marschrichtung für die nächsten Tage vorgegeben. „Eine Derby-Niederlage tut verdammt weh. Aber wir müssen das Spiel aus den Köpfen herausbekommen“, forderte er. Trainer Piele glaubt, dass seiner Mannschaft das gelungen ist. Auch bei einem Sieg am Donnerstag wäre das Resultat schließlich dasselbe: Die Rückkehr in die Kreisklasse, auf die der Verein bereits seit neun Jahren wartet.

„Jetzt zählt nur noch dieses Spiel. Wir sind alle heiß. Und die Fans sind es auch“, sagt Piele, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Erneut zählt seine Mannschaft auf die Unterstützung von den Rängen. Piele rechnet zwar nicht erneut mit 850 Zuschauern wie beim Derby, aber durchaus mit einigen hundert Pentenrieder Fans. Und auch einige weitere Mannschaften werden wohl den Weg nach Gilching finden, inklusive der am Sonntag erfolgreichen Gautinger. Schließlich hatte deren Kapitän Julian Feser unmittelbar nach dem Derby Unterstützung angekündigt und versprochen: „Das Würmtal steht zusammen.“

Gegner SV Germering hat eine schwache Saison hinter sich, holte in der gesamten Spielzeit lediglich elf Punkte und konnte das Abrutschen auf den letzten Platz nur dank der Schwäche des TSV Fürstenfeldbruck West verhindern. Zuletzt war aber zumindest ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen, neun ihrer elf Punkte holten die Germeringer in den abschließenden vier Ligaspielen. In der ersten Relegationsrunde ging es knapp zu: Die Germeringer spielten gegen den SV Haspelmoor zu Hause 1:1, das Rückspiel verloren sie auswärts mit 1:3.

Allzu viel Beachtung schenkt Piele diesen Ergebnissen aber nicht. Er sagt: „Wer davor gut oder schlecht gespielt hat, ist jetzt egal. In so einem Spiel kann alles passieren.“ Drei intensive Partien in nur sieben Tagen sind seine Spieler ebenso wenig gewohnt wie Germering, das immerhin einen Tag mehr Pause hatte.

Der TSV-Coach glaubt aber nicht, dass die Kondition zum entscheidenden Faktor werden wird und kündigt an, seine Mannschaft werde von Beginn an Vollgas geben. Piele ist sich sicher: „In so einem Spiel pusht sich jeder nochmal. Der Adrenalinschub lässt einen die Schmerzen vergessen.“