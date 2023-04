TSV Pentenried verliert Kellerduell deutlich - SV Inning gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

Teilen

Nicolas Krafft verschoss und verwandelte einen Handelfmeter. Foto: fupa © TSV Pentenried

Der TSV Pentenried musste sich im Kellerduell dem bisherigen Tabellenletzten deutlich geschlagen geben. Der TSV Inning hat einen Last-Minute-Sieg gefeiert.

SV Igling – TSV Pentenried 4:1 (2:0) Tore: 1:0 Götzfried (45.), 2:0 Meinzinger (45.+3), 3:0 Amrhein (46.), 3:1 Krafft (53./FE), 4:1 Wibiller (80.) – Bes. Vorkommnisse: Krafft/Pentenried verschießt Handelfmeter (17.)

Der TSV Pentenried, Tabellenletzter der Kreisklassen-Abstiegsrunde E im Kreis Zugspitze, hat das Kellerduell beim bisherigen Vorletzten SV Igling am Karsamstag mit 1:4 (0:2) verloren. Trotz des deutlichen Resultats sah TSV-Trainer Alexander Strahberger aber auch Positives am Auftritt seines Teams. „In der ersten halben Stunde haben wir wirklich stark gespielt“, sagte er. Doch die Römerfelder nutzten ihre Chancen nicht. Die größte davon, einen Handelfmeter, vergab Nicolas Krafft (17.). Nach dem guten Auftakt verloren die Pentenrieder etwas den Faden und letztlich auch das Spiel. In der 45. Minute leisteten sie sich einen Ballverlust im Mittelfeld, in der Folge brachte Maximilian Götzfried die Gastgeber in Führung. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs verwandelte Florian Meinzinger eine Ecke direkt zum 0:2, und unmittelbar nach Wiederanpfiff folgte mit einem abgefälschten Distanzschuss von Niklas Amrhein gleich die nächste kalte Dusche. Immerhin zeigten die Gäste Moral und erarbeiteten sich einen weiteren Strafstoß, den Krafft diesmal sicher zum 1:3 verwandelte (53.). Doch für eine erfolgreiche Aufholjagd fehlten Pentenried die nötigen Ideen, und zehn Minuten vor dem Abpfiff machte Iglings Alexander Wibiller den Sack zu. Damit bleibt der TSV Pentenried Tabellenletzter, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nun vier Punkte. Strahberger bleibt dennoch optimistisch: „Es sind noch 24 Punkte zu vergeben.“



SC Olching II – SV Inning 3:4 (0:2) Tore: 0:1, 0:2 Groß (4., 30.), 1:2, 2:2 Angermaier (66., 71.), 3:2 Halilovic (81.), 3:3 Rothamel (83.), 3:4 Baumgartner (90.+1)

Die Kreisklassen-Fußballer des SV Inning haben im Auswärtsspiel beim SC Olching II am Ostermontag eine Achterbahn der Gefühle erlebt. Lange sahen sie wie die sicheren Sieger aus, dann gerieten sie innerhalb weniger Minuten in Rückstand, doch am Ende durften sie doch noch jubeln. „Das tut unserem Mannschaftsgefüge gut“, kommentierte SVI-Trainer Wolfgang Kampinski die ereignisreiche Partie. Im ersten Durchgang hatte es noch nach einem recht entspannten Nachmittag ausgesehen. „Wir sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen und hätten auch noch höher führen können“, kommentierte der Trainer der Inninger. Schon in der 4. Minute traf Raphael Groß nach einer Einzelaktion zum 1:0 für die Gäste. Nach einer halben Stunde legte der diesmal per Steilpass bediente Groß den zweiten Treffer nach. Doch innerhalb von nur 15 Minuten gaben die Inninger das Spiel komplett aus der Hand: Michael Angermeier mit einem Doppelpack (66., 71.) und Nedim Halilovic (81.) drehten die Partie. „Bei zwei von drei Toren sah es so aus, als hätte der Spieler zuvor den Ball mit der Hand mitgenommen“, sagte Kampinski. Umso erfreulicher war aus Inninger Sicht der Umgang mit diesem Nackenschlag: Nur zwei Minuten nach dem Gegentreffer zum 2:3-Rückstand glich Maximilian Rothamel nach großem Durcheinander im gegnerischen Strafraum aus, und in der Nachspielzeit gelang Christian Baumgartner per Kopf der 4:3-Siegtreffer. (te)