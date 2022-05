Pentenried geht in die Relegation: Zwei Derbys um den Aufstieg

Mit vollem Einsatz ging der TSV Pentenried (grüne Trikots) das letzte Punktspiel in Hechendorf an und will sich so auch in der Relegation gegen Gauting durchsetzen. Foto: Jaksch © Jaksch

Das Würmtal kann sich auf zwei brisante Derbys in der Relegation freuen. In Hin- und Rückspiel treffen der Gautinger SC und der TSV Pentenried aufeinander.

Pentenried – Das steht nach dem 2:0-Auswärtssieg des TSV Pentenried beim TSV Hechendorf fest. Dem direkten Aufstieg stand der Sieg des frisch gekrönten Meisters SC Unterpfaffenhofen II gegen Biburg entgegen.

Die Botschaft von Pentenrieds Trainer Magnus Piele an den kommenden Gegner aus Gauting war nach dem Spiel deutlich: „Wir wollen das Ding jetzt durchziehen und die Euphorie der letzten Wochen zu unserem Vorteil nutzen.“ In Hechendorf zeigte seine Elf, wieso sie nächste Saison in der Kreisklasse spielen möchte. Das mit Abstand beste Rückrundenteam der A-Klasse 2 offenbarte seine Defensivstärke und ließ gegen die beste Offensive der Liga kaum etwas zu.

Mit dem Toreschießen klappte es aber erst in der zweiten Hälfte, und das zunächst unter Mithilfe des Hechendorfer Torwart Jonathan de Riese. Er rutschte aus und konnte so einen eher harmlos wirkenden Versuch von Paul Schneider nicht parieren. (62.). Nur sieben Minuten später sorgte Quirin Wiedemann mit seinem Tor nach Alleingang über außen für die Entscheidung.

„Wir sind bereit“, sagte Piele nach dem achten Sieg in Folge. Angesichts ihrer starken Form sollten die Pentenrieder gegen den Nachbarn aus Gauting gute Karten haben. Dazu können sich die Grün-Weißen auf ihre Anhänger verlassen. Die waren am Sonntag zahlreich nach Hechendorf gereist. Piele: „Es wird ein großes Fest.“ (toh )

TSV Hechendorf – TSV Pentenried 0:2 (0:0)

TSV Pentenried: Krohn; Moewald (C), Lechner, Simmerding, Freundl, Krafft, T. Stemmer, Schneider, Wiedemann, Prey, Papelitzky; Langer, Ph. Stemmer, Cetin, Hübner, Karaduman.

Tore: 0:1 Schneider (62.), 0:2 Wiedemann (69.).