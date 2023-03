TSV Pentenried in der Abstiegsrunde der Kreisklassse: Auf der Suche nach dem Geist der Vorsaison

Damals lief es: Björn Papelitzky im Relegationsspiel gegen den Gautinger SC im Juni 2022. Er ist nach bisher fünf Saisontoren einer der Hoffnungsträger für die Abstiegsrunde, in die Pentenried am Sonntag startet. ArchivFoto: Dagmar Rutt

Nach ordentlicher Wintervorbereitung in die Abstiegsrunde

Von Tobias Empl schließen

Für den TSV Pentenried geht es um einiges. Die Mannschaft muss sich gegen einige unbekannte Gegner durchsetzen, um weiter in der Kreisklasse spielen zu können.

Pentenried – Wie ein richtig starkes Halbjahr aussieht, haben die Fußballer des TSV Pentenried in der vergangenen Saison gezeigt. Nach der Winterpause gewannen die Römerfelder acht von neun Spielen in der A-Klasse 2. Damit qualifizierten sie sich als Tabellenzweiter für die Aufstiegs-Relegation, an deren Ende der Sprung in die Kreisklasse stand.

Ein derart überragendes Halbjahr ist nun nicht nötig. Schon eine deutlich geringere Anzahl an Siegen sollte in den kommenden zehn Partien ausreichen, um in der aus sechs Mannschaften bestehenden Gruppe E der Abstiegsrunde nicht einen der hinteren beiden Plätze zu belegen. Doch um das zu schaffen – und somit auch in der kommenden Saison sicher in der Kreisklasse zu spielen – müssen die Pentenrieder versuchen, den Geist aus der Vorsaison wiederzufinden.

„Die Jungs müssen einfach an sich glauben“ – Trainer Strahberger blickt positiv auf die kommenden Spiele

„Uns fehlen ein bisschen das Selbstverständnis und die Leichtigkeit“, sagt TSV-Trainer Alexander Strahberger, der das Team zu Saisonbeginn übernommen hat. Er ist jedoch überzeugt, dass sein Team zu alter Stärke zurückfinden und die Klasse halten kann. „Es wird eine Aufgabe, aber die wir können bestehen. Die Jungs müssen einfach an sich glauben“, sagt Strahberger.

Die Herbstrunde schloss die Mannschaft auf dem vorletzten Platz ab und startet somit mit nur einem Bonuspunkt. Doch schon damals war nach schwachem Start eine Steigerung erkennbar: Acht der insgesamt zwölf Punkte holte der Aufsteiger aus den abschließenden fünf Partien vor der Winterpause. Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft diesmal nicht wieder einen Stotterstart hinlegt wie im Sommer. Der war auch einer urlaubsbedingt sehr durchwachsenen Saisonvorbereitung geschuldet.

Strahberger kann die meisten gegnerischen Mannschaften nur schwer einschätzen

Diesmal ist Strahberger zufriedener mit dem Verlauf der Trainingswochen vor dem Punktspielstart. „Es waren verhältnismäßig viele Leute im Training“, sagt er. Auch die Bilanz der drei Testspiele ist mit einem klaren Sieg, einer deutlichen Niederlage und einem Unentschieden zumindest in Ordnung.

In ihrer Gruppe treffen die Pentenrieder auf den SV Inning, den VfL Egenburg, den SV Igling, den SC Olching II und den FC Puchheim. Strahberger geht davon aus, dass die zweite Mannschaft des Landesligisten SC Olching ordentlich Verstärkung erhalten wird und mit aller Macht in der Liga gehalten werden soll. Die übrigen Mannschaften kann er schwer einschätzen. „Du musst dein eigenes Ding runterspielen und dich nicht zu viel mit den anderen beschäftigen“, sagt der TSV-Coach.

Der Kader für die Abstiegsrunde bleibt derselbe wie im Herbst

Der einzige aus der Herbstrunde bekannte Gegner ist der SV Inning, bei dem die Pentenrieder am Sonntag auch ihr erstes Punktspiel im neuen Jahr bestreiten. „Das wird gleich ein entscheidendes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten“, sagt Strahberger.

Im Vergleich zum Herbst hat sich der Pentenrieder Kader nicht verändert. Allerdings fällt mit Quirin Wiedemann ein Schlüsselspieler verletzt aus, der an der überragenden Rückrunde vor einem Jahr entscheidenden Anteil hatte. Im Sturm ruhen die Hoffnungen besonders auf Björn Papelitzky, der bisher fünf Saisontore erzielte, und auf Nicolas Krafft mit mit bisher sieben Toren. (Tobias Empl)

Vorbereitungsprogramm:

Testspiele: FC GW Gröbenzell - TSV Pentenried 1:6, SV Germering - TSV Pentenried 5:0, TSV Pentenried - TV Stockdorf 3:3

Erstes Punktspiel: SV Inning - TSV Pentenried (Sonntag, 26. März, 15 Uhr)