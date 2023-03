Abstiegsrunde statt Meisterrunde: TV Stockdorf will trotz verpasstem Aufstieg Gas geben

Das vorerst letzte Mal gejubelt hat Torjäger Kadir Sadovic. Er pausiert aus privaten Gründen. A-Foto: Andrea Jaksch © Photographer: Andrea Jaksch

Für einen Aufstieg in die Kreisklasse hat es für den TV Stockdorf nicht gereicht. Stattdessen geht es jetzt in die Abstiegsrunde wo es sich zu beweisen gilt.

Stockdorf – Ein klares Ziel vor Augen kann eine Mannschaft zu Höchstleistungen treiben. Manchmal kann das Gefühl, gewinnen zu müssen, aber auch lähmen, und ohne den ganz großen Druck rufen Mannschaften bessere Leistungen ab als zuvor. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich die Tabellenkonstellation der A-Klasse-Fußballer des TV Stockdorf auf die Leistungen in den kommenden Monaten auswirkt.

Das große Ziel, den Kreisklasse-Aufstieg, hat das Team von Trainer Sven Jäkel bereits verpasst. Als Vierter der A-Klasse 4 starten die Stockdorfer nach der Winterpause nicht wie erhofft in der Zugspitz-Meisterrunde, sondern müssen ab dem übernächsten Wochenende in der Abstiegsrunde antreten.

Trainer Jäkel will In der Abstiegsrunde mit dem TV Stockdorf einen guten Platz einnehmen

Dort trifft die Mannschaft, die mit sechs Bonuspunkten startet, auf den SC Maisach II, den TSV Schondorf II, den SC Pöcking II, den TSV Herrsching und den FC Greifenberg und zählt auf dem Papier eher zu den stärkeren Teams. Doch selbst ein Saisonabschluss auf Platz eins hat für diese Saison keinen konkreten Nutzen mehr.

Jäkel weiß um diese etwas schwierige Konstellation. Dennoch ist er überzeugt, dass seine Mannschaft nicht die Zügel schleifen lassen wird. „Trotz dieser Lucky-Loser-Runde sind die Jungs hoch motiviert. Sie haben alle richtig Bock auf Fußball“, sagt Jäkel. Es gehe darum, in jedem Spiel die bestmögliche Leistung abzurufen. „Wir wollen in der Gruppe eine gute Rolle spielen und sie möglichst sogar gewinnen“, kündigt Jäkel an. Wenn man es jetzt zu ruhig angehe, werde man im Sommer nicht mehr den Schalter umlegen können, warnt der TVS-Coach.

TV Stockdorf: „Zwei waren gut, eins zum Vergessen“ - Trainer Jäkel über die Vorbereitungsspiele

Vom Verlauf der Vorbereitung ist er zwar nicht vollends begeistert, gänzlich unzufrieden ist er aber auch nicht. In Ermangelung eines bespielbaren Trainingsplatzes waren die Stockdorfer zunächst gezwungen, auf alternative Trainingsinhalte zurückzugreifen, etwa Spinning in Gauting, Athletiktraining auf der Tartanbahn oder klassisches Lauftraining. Zuletzt konnten sie jedoch eine Platzhälfte auf dem Kunstrasen des FC Neuhadern nutzen. „Ab nächster Woche, kurz vor dem Auftakt gegen den SC Maisach II, dürfen die Stockdorfer voraussichtlich wieder auf ihren heimischen Rasenplatz. Die Leistungen in den Testspielen stimmen Jäkel zuversichtlich. „Zwei waren gut, eins zum Vergessen“, fasst er vor der Generalprobe beim TSV Pentenried am Sonntag zusammen.

Im Kader gab es einen schmerzhaften Abgang: Torjäger Kadir Sadovic wird aus privaten Gründen zumindest bis zur Sommerpause nicht mehr spielen. Dafür bekamen die Stockdorfer mit Michael Mayerhofer einen anderen Stürmer, der sich auf Anhieb als Verstärkung erwies. „Er ist groß, aber trotzdem technisch stark“, sagt Jäkel. Zudem ist dessen Vater, Helmut Mayerhofer, neuer Co-Trainer. „Wir haben schon in Germering drei Jahre lang sehr gut zusammengearbeitet“, sagt Jäkel. Außerdem hat Routinier Simon Schwarz sich nach einer längeren Pause im Training zurückgemeldet. te

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Gräfelfing II – TV Stockdorf 2:3, FC Freiham – TV Stockdorf 2:0, SV Untermenzing II – TV Stockdorf 3:2, TSV Pentenried – TV Stockdorf (Sonntag, 19. März, 14 Uhr)

Erstes Punktspiel: TV Stockdorf – SC Maisach II (Sonntag, 26. März, 14 Uhr)