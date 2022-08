TV Stockdorf: Nach drei Jahren in der A-Klasse - Klub will endlich zurück in die Kreisklasse

Im Testspiel gegen den Gautinger SC sahen Josef Thalmeier (l.) und der TV Stockdorf deutlich den Kürzeren. © Andrea Jaksch

Das Saisonziel ist für die Verantwortlichen in und um den TV Stockdorf klar: die Rückkehr in die Kreisklasse soll in dieser Saison geschehen.

Stockdorf – Dreimal hintereinander hat Fußball-A-Klassist TV Stockdorf die Rückkehr in die Kreisklasse knapp verpasst. In der ersten Saison nach dem Abstieg 2018 landete das Team auf Rang vier, anschließend zweimal in Folge auf Platz drei. Möchte man sich verbessern in der neuen Saison, die am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SC Weßling II beginnt, kann also nur der Aufstieg das Ziel sein.

Das neue Trainerduo, bestehend aus Sven Jäkel und Ali Ünal, macht aus dieser Ambition auch gar keinen Hehl. Allerdings ist es mit dem Aufstieg bekanntlich etwas komplizierter geworden. Nach der Ligen-Reform im Kreis Zugspitze geht es zunächst darum, in einer Siebener-Gruppe bis zur Winterpause einen Platz unter den ersten Drei zu ergattern. Um Auf- oder Abstieg geht es dann im Jahr 2023 in Play-offs und Play-downs. „Es kommt auch etwas darauf an, wie man dann eingeordnet wird“, meint Jäkel.

TV Stockdorf: Mannschaft hat eine Umstellung hinter sich

Die Mannschaft hat sich im Vergleich zur Vorsaison verändert. Einige Routiniers haben aufgehört, allerdings kamen auch talentierte Spieler wie Tobias Ziegler aus der Jugend nach. Mit Daniel Obersteiner ist außerdem ein weiterer Offensivspieler zum Team gestoßen, der für den TSV Neuried schon in der Bezirksliga auflief. Zuletzt kickte er für die SpVgg Thalkirchen. Der Schuh drückt den TVS aber auf der Torhüter-Position: Mit Andre Grimm und Marc Böhme stehen nur zwei Keeper zur Verfügung, David Sliwka-Seoane studiert ab September im Ausland.

In der A-Klasse 4 trifft Stockdorf neben den Aufsteigern Weßling und 1. SC Gröbenzell II auf den SC Wörthsee, den SV Puchheim, die neu gegründete Spielgemeinschaft ASV Biburg/FC Emmering III und auf Kreisklasse-Absteiger SV Germering – den Ex-Verein des neuen Trainerduos. „Wörthsee bekommt viele starke Jugendspieler, Weßling hat durch den Aufstieg viel Schwung, und Germering wird bestimmt den direkten Wiederaufstieg schaffen wollen. Ich erwarte eine starke, aber machbare Gruppe“, sagt Jäkel.

Die Vorbereitung verlief insgesamt nicht optimal, viele Spieler fehlten urlaubsbedingt oder verletzt. In drei Testspielen gelang nur ein Sieg, im Pokal schied der TVS im Elfmeterschießen gegen den 1. SC Gröbenzell (Kreisklasse) aus. Auch beim ersten Punktspiel werden einige Leistungsträger fehlen, die verletzt oder verreist sind. Da trifft es sich nicht schlecht, dass nach dem Pflichtspielauftakt am Sonntag erst einmal ein spielfreies Wochenende ansteht. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TV Stockdorf – SF Pasing 2:0, Gautinger SC – TV Stockdorf 6:0, TV Stockdorf – TSV Erling-Andechs 3:4

Erstes Punktspiel: TV Stockdorf – SC Weßling II (Sonntag, 7. August, 14 Uhr)