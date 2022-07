TV Stockdorf: Neues Trainerduo ist begeistert - Jäkel und Ünal legen los

Neues Trainerduo: Sven Jäkel (l.) und Ali Ünal zeigten sich erfreut darüber, dass bis zu 40 Spieler zu den ersten Trainingseinheiten der beiden Herren-Teams des TV Stockdorf kamen. © FuPa

„Alle helfen zusammen, und niemand will ein Dankeschön.“ In den ersten Wochen beim TV Stockdorf hat Sven Jäkel (37) festgestellt, dass hier von Gemeinschaft nicht nur gesprochen wird, sondern diese auch gelebt wird.

Stockdorf – Sein Trainerkollege Ali Ünal (44) ist ebenfalls voll des Lobes. Er ist Stockdorf aufgewachsen und hat als Jugendlicher und später auch im Erwachsenenbereich selbst für den TVS gespielt. „Es ist schön, wieder hier zu sein und Leute von früher wieder zu treffen“, sagt er, stellt aber auch fest: „Es hat sich einiges getan. Damals gab es nur wenige Jugendmannschaften, inzwischen kommen richtig viele junge Fußballer nach.“

Jäkel und Ünal sind seit diesem Sommer das neue Trainergespann beim TV Stockdorf. Vereins-Urgestein Korbinian Halmich hatte kurz vor dem Ende der vergangenen Spielzeit seinen Rücktritt angekündigt. Ünal hatte bereits ein halbes Jahr zuvor angeboten, einen Trainerposten in Stockdorf zu übernehmen. Ünal hatte beim SV Germering die A-Jugend trainiert, ehe er den Verein, wie er selbst sagt, „nach etwas Streit“ verließ. So kam eines zum anderen – und Ünal brachte den geforderten zweiten Mann für das Trainergespann gleich mit.

Auch Jäkel war zuvor beim SV Germering tätig, hatte gemeinsam mit Ünal den Trainerschein gemacht. Der 37-Jährige hatte sich schon 2020 aufgrund von „unterschiedlichen Ansichten über die zukünftige Ausrichtung“, wie er selbst sagt, aus Germering verabschiedet, wo er sowohl die zweite als auch anschließend gemeinsam mit Helmut Mayrhofer die erste Mannschaft trainiert hatte. Nun sind beide gemeinsam für die Herrenteams des TV Stockdorf verantwortlich.

Da in den ersten Wochen bis zu 40 Spieler im Training auftauchten, entschied man sich dafür, das Training der ersten und zweiten Mannschaft zu trennen. Beide Teams absolvieren in der Regel die gleichen Übungen, doch Jäkel kümmert sich vorwiegend um die erste, Ünal um die zweite Mannschaft. An den Wochenenden stehen sie jedoch gemeinsam bei der Ersten an der Seitenlinie.

Jäkel, wie Vorgänger Halmich ein ehemaliger Torwart, stammt aus Sachsen-Anhalt, aus beruflichen Gründen zog er vor über fünfzehn Jahren nach München. Nach schweren Verletzungen musste er schon mit Mitte Zwanzig die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Anschließend sammelte er Erfahrungen als Jugendtrainer, und schaffte als Trainer der zweiten Mannschaft des SV Germering 2019 mit einem jungen Team den Aufstieg in die B-Klasse. Ünal begann als Straßenfußballer in der Türkei, wo er die Grundschulzeit verbrachte, ehe er mit der Familie nach Stockdorf zog. Von der D-Jugend bis in den Herrenbereich lief er für den TVS auf. Später spielte er auch höherklassig, unter anderem für den TSV Forstenried in der Bezirksoberliga. In die Trainerrolle rutschte er durch seinen Sohn. „Wie es halt so ist, da wird dann eben ein Papa gefragt“, erzählt er.

Beide Trainer bezeichnen sich als „sehr emotional“. Gerade bei strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen können sie auch mal durch die Decke gehen. Dabei müsste Jäkel es eigentlich besser wissen. Schließlich ist er selbst Schiedsrichter. Doch er sagt über sich: „Sobald ich auf dem Platz bin, will ich unbedingt gewinnen. Da stelle ich mich vor meine Mannschaft und blende alles andere aus.“