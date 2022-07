Stüberl-Cup, Benefizlauf und Jugendturnier: Große Sause zum 111. beim TV Stockdorf

Start frei zum Benefizlauf: Zahlreich beteiligten sich Kinder jeden Alters am Lauf zugunsten der Aktion Knochemarkspende (AKB). Eltern und Großeltern gaben als Sponsoren für jede absolvierte Runde einen selbst gewählten Betrag. Verena Spitzer von der AKB begutachtete das Startsignal durch Tim Schneider von der Bayerischen Sportjugend. TV-Vorsitzender Robert Frank (schwarzes T-Shirt) mischte sich unter die jungen Läufer. © Dagmar Rutt

Vor 111 Jahren wurde der TV Stockdorf 1911 e.V. gegründet. Dieser nicht ganz runde Geburtstag wurde am Wochenende mit einem zweitägigen Sommerfest auf dem Vereinsgelände an der Maria-Eich-Straße gefeiert.

Stockdorf – Eindrucksvoll zeigte der älteste Sportverein aus dem Würmtal am Wochenende, was gelebtes Vereinsleben im Idealfall ausmacht: ein breit gefächertes Sportangebot, unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz und geselliges Miteinander. Bei Workshops, Turnieren und Aufführungen erhielten die Besucher des Geburtstags-Sommerfestes beim TV Stockdorf, darunter auch Landrat Stefan Frey, Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger sowie Vertreter anderer Würmtaler Sportvereine, einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen des vor 111 Jahren ursprünglich als Turnverein gegründeten Vereins. Außerdem gab es am Samstagabend mit der Live-Band „Groove Dept.“ und anschließender „Players Night“ eine rauschende Feier – mit derart großem Zuspruch, dass zwischenzeitlich das Bier ausging und Nachschub besorgt werden musste.

Um ein Fest dieser Dimension über die Bühne zu bringen, bedurfte es dem Einsatz zahlreicher Beteiligter. Besonders bedankte sich der 1. Vorsitzende Robert Frank beim 2. Vorsitzenden des TV, Andreas Daul, der die Organisation federführend übernommen hatte, aber auch bei allen anderen Mitgliedern. „Es wurden viele Stunden Arbeit in die Vorbereitung investiert. Am Wochenende hat jeder mal mit angepackt oder am Bierstand ausgeholfen“, sagte Frank. Umso mehr freute er sich über den Zuspruch: „Wenn das Feedback so gut ausfällt, ist das auch eine Entlohnung für die Arbeit.“

Die Abteilungen

Gesellige Runde: die Stockdorfer (v.l.) Clarissa Haug, Carina Essing, Ann Ziemann, Andrea Böckle und Bernhard Böckle mit Sohn Leo (2), Tim Fargel, Patricia Fargel sowie Markus und Jule Meiler. © Dagmar Rutt

Robert Frank zeigte sich von dem Festwochenende begeistert. „Wir haben auf jeden Fall den Geist der Zeit getroffen, das Feedback war überragend. Das Fest hat die Erwartungen noch übertroffen.“ Die Stockdorfer zeigten, wie vielseitig im Verein Sport getrieben werden kann: So gab es etwa einen Leichtathletik-Hindernisparcours, verschiedene Tanz-Workshops sowie eine Tanz-Show in der Turnhalle, „Freischießen“ bei den Schützen und ein Volleyball-Turnier auf Rasen. Für Kinder gab es eine Zirkuskünste-Aufführung und Turnen.

Die Tanzsport-Abteilung präsentierte sich mit Vorführungen und Kursen zum Mitmachen. Auch die Schützen, Volleyballer und Leichtathleten präsentierten sich mit Aktionen im Rahmen des Sommerfestes. © Dagmar Rutt

Der Benefizlauf

Außerdem fand am Samstagnachmittag unter der Schirmherrschaft des 1. Vorsitzenden Frank ein Benefizlauf unter dem Motto „Wir laufen gegen Blutkrebs“ statt. Tim Schneider, Kreisjugendleiter der Bayerischen Sportjugend (BSJ), gab den Startschuss zu dem Lauf zugunsten der in Gauting ansässigen Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB), an dem sich zahlreiche Kinder beteiligten. Für jede Runde gaben Spender einen selbst gewählten Betrag.

Auch der Fußball durfte nicht fehlen, mit drei Turnieren für Jung und Alt sowie einem B-Jugend-Kreisligaspiel.

Der Stüberl-Cup

Publikumsmagnet war der Stüberl-Cup. Das Fußball-Hobbyturnier fand erstmals nicht im Winter statt. © Dagmar Rutt

Der Stüberl-Cup ist eine Institution im Würmtal. Das vom TV Stockdorf veranstaltete Fußball-Hobbyturnier, bei dem vor allem der Spaß im Vordergrund steht, lockte in den vergangenen Jahren stets zahlreiche Zuschauer in die Turnhalle der Paul-Hey-Mittelschule. In den Jahren 2021 und 2022 hatte das Turnier allerdings zweimal pandemiebedingt nicht wie gewohnt in der Fußball-Winterpause stattfinden können. Am Samstagnachmittag feierte der Stüberl-Cup ein gelungenes Comeback. Im Rahmen des Sommerfests fand die elfte Auflage statt, erstmals im Freien als Kleinfeld-Turnier auf dem Hauptplatz des TVS, eröffnet von Bürgermeisterin Kössinger.

Fast alle üblichen Teilnehmer gingen trotz des ungewohnten Termins an den Start, von mehreren Stockdorfer Mannschaften über den Gautinger SC und den TSV Pentenried bis hin zu den bereits dreimal erfolgreichen, aber diesmal ersatzgeschwächten „Discoburschen“ vom SV Planegg-Krailling. Titelverteidiger „Vino della casa“, bestehend vorwiegend aus Bezirksliga-Spielern des TSV Neuried, war diesmal allerdings nicht dabei.

Den Sieg sicherten sich die „Stockdorf All Stars“. Sie setzten sich im Finale gegen die SpVgg Hasenbergl/Neuperlach im Siebenmeterschießen durch, am Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. SpVgg-Angreifer Moritz Sieblitz scheiterte dabei vom Punkt. Für Sieblitz, der sich selbst mit einem Augenzwinkern als „Spieler des Turniers“ bezeichnete, war der Sieger der Herzen dennoch klar: „Die beste Mannschaft des Turniers war eindeutig die Spielvereinigung. Den Sieg habe ich den Allstars geschenkt.“

Die Jugend-Turniere

Der Fußball-Nachwuchs hatte Spaß bei einem FuninoTurnier, einer Spielform mit vier Toren auf dem Feld. © Dagmar Rutt

Im Rahmen der Feier wurde nicht nur beim Stüberl-Cup gekickt, auch Jugendfußball gab es zu sehen. Den Anfang machten am Samstagvormittag die jüngsten Nachwuchskicker, bei einem Kinderfußball-Event in der Spielform Funino. Dabei spielen die Kinder in Dreier-Teams gegeneinander, jede Mannschaft verteidigt zwei Mini-Tore.

Am Sonntagvormittag folgte dann auf dem Stockdorfer Trainingsplatz der Würmtal-Cup für Neun- bis Elfjährige (E-Jugend). Am Nachmittag fand das Stockdorfer Fußball-Wochenende mit dem C-Jugend-Spitzenspiel in der Kreisklasse zwischen dem TV Stockdorf und der SG SV Althegnenberg einen gelungenen Abschluss. Stockdorf gewann mit 4:0 und ist damit Meister.