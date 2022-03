TV Stockdorf: Vorbereitung à la Felix Magath

Gegen Abstiegskandidaten wie den SC Wörthsee dürfte es für die Stockdorfer um Tobias Eggerer (M.) auf Geduld ankommen – und darauf, in der Schlussphase noch eine Schippe drauflegen zu können. A-Foto: Andrea jaksch © A-FOTO: ANDREA JAKSCH

Der TV Stockdorf legt in der Vorbereitung viel Wert auf Fitness. Der Aufstieg ist noch voll im Blick und dementsprechend auch das Saisonziel von Trainer Korbinian Halmich.

Stockdorf - Felix Magath ist wieder im Geschäft. Der für seine Liebe zu Medizinbällen berüchtigte Coach trainiert seit voriger Woche den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und kündigte bereits an, die Spieler dürften sich auf die ersten Tage freuen. Ganz so hart wie unter „Quälix“ ging es in der Winter-Vorbereitung von A-Klassist TV Stockdorf vermutlich nicht zu. Doch auch TVS-Trainer Korbinian Halmich legte den Fokus zunächst darauf, seine Mannschaft körperlich in Form zu bringen. „Wir haben viel im Bereich Kondition gemacht, und die Jungs haben sehr gut mitgezogen“, berichtet Halmich.

Der Coach ist davon überzeugt, dass dieser Aspekt in der verbleibenden Spielzeit zu einem entscheidenden Faktor werden kann. Das viele Training ohne Ball war allerdings auch den äußeren Umständen geschuldet, denn die Stockdorfer verfügen nun mal über keinen Kunstrasenplatz. Daher mussten die Spieler in den ersten Vorbereitungswochen mit Treppenläufen am ehemaligen Biergarten Heide-Volm in Planegg oder laufintensiven Spielformen wie Fußball-Biathlon auf der Tartanbahn vorliebnehmen. Dass seine Mannschaft darüber aber nicht murrte, sondern hohe Einsatzbereitschaft aufwies, nötigt Halmich Respekt ab. Die Trainingsbeteiligung blieb bei drei Einheiten pro Woche durchgehend hoch, auch weil die Mannschaft von Corona-Fällen weitgehend verschont blieb.

Anfangsschwierigkeiten vorprogrammiert

Dass es in den Testspielen auf fremden Kunstrasenplätzen anfangs noch nicht sonderlich rund lief, kann Halmich verschmerzen, auf Vorbereitungsergebnisse legt er grundsätzlich keinen großen Wert. Zum Auftakt Ende Februar unterlag sein Team beim SV Planegg-Krailling II mit 0:2, das freundschaftliche Derby gegen den Gautinger SC ging mit 1:2 verloren, und bei der zweiten Mannschaft des TSV Moosach-Hartmannshofen verloren die Stockdorfer sogar mit 0:5. Immerhin gelang in einer wilden Partie beim FC Neuhadern II zuletzt ein 8:6-Erfolg. Das geplante Duell mit Erling-Andechs musste hingegen wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner ausfallen – ebenso die für vergangenes Wochenende geplante Generalprobe in Tutzing vor dem Rückrundenstart bei Schlusslicht FC Eichenau II am kommenden Sonntag.

Obere Tabellenplätze voll im Blick

In der Tabelle der A-Klasse 2 stehen die Stockdorfer derzeit auf Rang vier. Der Rückstand auf den TSV Pentenried auf Relegationsplatz zwei beträgt aber nur zwei Punkte. Rang eins und der damit verbundene direkte Aufstieg ist bei sechs Zählern Rückstand und einem Spiel mehr als Spitzenreiter SC Unterpfaffenhofen-Germering II etwas schwieriger zu erreichen, aber immer noch im Bereich des Möglichen. „Wir wollen oben dranbleiben, solange es geht“, kündigt Halmich an.

Dafür muss der TVS in den ersten Spielen des neuen Jahres vor allem Pflichtsiege einfahren. Bis zum Duell mit dem Spitzenreiter am 15. Mai in Stockdorf stehen sechs Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an. „Das wird alles andere als ein Selbstläufer. In diesen Spielen musst du einfach abliefern, erst dann kannst du dir um die großen Spiele Gedanken machen“, sagt Halmich. Gerade gegen die Mannschaften im Abstiegskampf könnte Geduld vonnöten sein – und die Fähigkeit, in der Schlussphase noch eine Schippe draufzulegen. Aber über die dafür nötige Fitness sollten die Stockdorfer nach dieser Vorbereitung verfügen.

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV Planegg-Krailling II – TV Stockdorf 2:0, Gautinger SC – TV Stockdorf 2:1, TSV Moosach-Hartmannshofen II – TV Stockdorf 5:0, FC Neuhadern II – TV Stockdorf 6:8, TSV Erling-Andechs – TV Stockdorf (abgesagt), TSV Tutzing – TV Stockdorf (abgesagt)

Erstes Punktspiel: FC Eichenau II – TV Stockdorf (Sonntag, 27. März, 12.15 Uhr)