TV Stockdorf: Marco Gühl zu Neurieds AH - Johannes Weidl bleibt eigenen AH erhalten

Nicht mehr zusammen zu sehen: Marco Gühl (l.) und Johannes Weidl (2.v.l) liefen oft zusammen für die erste Mannschaft des TV auf. Gühl ist zur Neurieder AH abgewandert, Weidl will für Stockdorfs Alte Herren spielen. A-Foto: Dagmar Rutt/Fupa (4) © DAGMAR RUTT

Der TV Stockdorf setzt nach dem Rücktritt von Trainer Korbinian Halmich auf eine Doppelspitze. Ali Ünal und Sven Jäkel übernehmen als neues Trainer-Duo.

Stockdorf – Wenn die Fußballer des TV Stockdorf am 5. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison starten, wird einiges anders sein als in den Jahren zuvor. Die Übungseinheiten wird nicht mehr der langjährige Trainer Korbinian Halmich leiten (wir berichteten), und auch im Spielerkader tut sich einiges.

Die erfahrenen Spieler Benedikt Bendel, Johannes Weidl und Josef Thalmeier spielen künftig für die Alten Herren (AH), Daniel Wiesmayr hängt die Fußballschuhe ganz an den Nagel. Mit Marco Gühl war ein weiterer Routinier bereits im Laufe der vergangenen Saison zur AH des TSV Neuried abgewandert. Ebenfalls vorerst nicht zur Verfügung stehen Tobias Eggerer (pausiert), Oliver Uhlemann (Studium), Nico Grimm (Studium), Nelson Tewes (Auslandsstudium), Moritz Sieblitz (Auslandsaufenthalt) und Kevin Negret (Ziel unbekannt).

Dennoch ist Peter Mühlbauer, Fußball-Abteilungsleiter und Teammanager der Herren, davon überzeugt, auch in der kommenden A-Klassen-Saison eine schlagkräftige Mannschaft bilden zu können. Zahlreiche Spieler rücken aus der eigenen Jugend oder der zweiten Mannschaft nach, der eine oder andere externe Neuzugang könnte noch kommen – und auch in der Trainerfrage herrscht nun Klarheit.

Doppelspitze Ünal und Jäkel soll Erfolg in der A-Klasse bringen

Der TVS setzt künftig auf eine gleichberechtigte Doppelspitze, bestehend aus Ali Ünal (43) und Sven Jäkel (37). „Beide kommen aus Germering, haben zusammen ihren Trainerschein gemacht und verstehen sich gut. Ich denke, sie werden gut zusammenarbeiten“, sagt Mühlbauer. Ünal hat bereits eine Verbindung zum TVS, seine ersten Schritte als Fußballer machte er unter Jugendleiter Horst Halmich.

Zuletzt war der 43-Jährige als Jugendtrainer beim SV Germering tätig. Bereits im Winter hatte er angeboten, in Stockdorf einen Trainerposten zu übernehmen. Nach Halmichs Rücktritt bestand Bedarf, und Mühlbauer kam gerne auf das Angebot zurück. Nur einem einzigen Coach wollte er aber nicht die gesamte Arbeit aufbürden. „Erste und zweite Mannschaft trainieren gemeinsam, das wäre zu viel“, erklärt der Teammanager.

Jäkel, der zweite Teil des Tandems, hat bereits Erfahrung als Trainer im Jugend- und Erwachsenenbereich gesammelt, zudem verfügt er über einen Schiedsrichterschein und war in der vergangenen Saison auch als solcher aktiv. Beim SV Germering war er zunächst Jugendtrainer, trainierte dann die zweite und schließlich auch die erste Mannschaft. Mit der Germeringer Reserve gelang ihm 2019 der Aufstieg von der C- in die B-Klasse, dabei meisterte er erfolgreich einen Umbruch und verjüngte die Mannschaft.

Umbruchsjahr: TV Stockdorf setzt auf die Lösung aus den eigenen Reihen

Eine ähnliche Aufgabe steht ihm gemeinsam mit Ünal nun in Stockdorf bevor. Andre Grimm, Anton Ziegner (beide zweite Mannschaft), Dominik Friederich, Sebastian Scholz (beide reaktiviert) sowie Tobias Ziegler, Maximilian Bezdek, Christoph Scheubeck und Louis Frombeck (alle eigene A-Jugend) stehen als interne Zugänge bereits fest. „Es wird ein Umbruchsjahr. Alle starten bei Null. Die jungen Spieler müssen sich etablieren und ich hoffe, die Trainer können sie weiterentwickeln“, sagt Mühlbauer. Nach einem vierten und zwei dritten Plätzen bleibt die Rückkehr in die Kreisklasse das erklärte Ziel der Stockdorfer – allerdings nicht zwingend schon in der kommenden Saison. „Wir wollen wieder vorne mitspielen, aber wir müssen nicht aufsteigen“, so Mühlbauer.

Auch die zweite Mannschaft steht vor Veränderungen: Ilker Özdemir hatte das B-Klassen-Team der Stockdorfer bisher an den Spieltagen betreut, steht für diese Aufgabe aber nicht mehr zur Verfügung. Der TVS setzt auf eine Team-Lösung: Trainiert wird gemeinsam mit der ersten Mannschaft, an den Wochenenden ist das Trio Danijel Paripovic, Christopher Paulu und Paul Rolle für die Mannschaft verantwortlich. (Tobias Empl)