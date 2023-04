TV Stockdorf „spielerisch da, nicht nur vom Ergebnis her“: Derbysieg gegen gegen SC Pöcking II

Traf per Fernschuss zum 1:0 des TV Stockdorf: Michael Mayerhofer. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Das Derby am Ostermontag zwischen dem TV Stockdorf und der Reserve des SC Pöcking-Possenhofen stand bereits kurz vor der Absage.

Stockdorf – Alexander Kirst, Spielertrainer der Gäste, erklärte: „Stand 11.30 Uhr hatten wir nur zehn Spieler. Wir konnten dann immerhin noch einen reaktivieren, der aber noch nie so richtig gespielt hat.“ Die Hausherren siegten am Ende deutlich mit 4:0. Pöcking hielt aber gut dagegen, gerade in der ersten halben Stunde. „Wir haben alles reingehauen und hatten ein paar gute Balleroberungen. Im Laufe des Spiels hat sich dann aber der Qualitätsunterschied bemerkbar gemacht. Ohne Auswechsler hatten wir natürlich auch nicht mehr so viel Luft“, so Kirst.

Stockdorf ging nach dem Fernschusstreffer von Michael Mayerhofer mit der Führung in die Kabine. In Hälfte zwei köpfte zunächst Daniel Leuthner eine Ecke zum 2:0 ein, wenig später erhöhte Luca Dachgruber per Dropkick. Lukas Vielhuber setzte kurz vor Ende nach einer schönen Kombination den Schlusspunkt. Das Fazit von Stockdorfs Coach Sven Jäkel: „Wir wollten jetzt auch mal spielerisch da sein und nicht nur vom Ergebnis her. Ich finde, wir haben den Ball schön laufen gelassen. Wir hatten immer die Oberhand und hätten auch noch den ein oder anderen Treffer nachlegen können.“ (kd)

TV Stockdorf – SC Pöcking-P. II 4:0 (1:0) TV Stockdorf: Uhlemann; Brendel, Feldhäuser, Schwarz, Vielhuber, Mayerhofer, Leuthner, Dachgruber, Wallner, Eimer, Wagner; Eingewechselt: Ziegner, Ziegler, Baark, Obersteiner, Okon

Tore: 1:0 Mayerhofer (36.), 2:0 Leuthner (63.), 3:0 Dachgruber (69.), 4:0 Vielhuber (88.)